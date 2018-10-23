〈藍天宏匯標雙子星〉董座許崑泰：投報率優於銀行利息 長期投資無懼貿易戰短期影響

藍天電腦 (2362-TW) 與宏匯集團共組團隊投標台北雙子星，總投資金額估達 600 億元，董事長許崑泰指出，雙子星算大筆投資，但投資報酬率比銀行定存高；至於美中貿易戰恐使未來景氣成長趨緩，他則認為，貿易戰 1-2 年內估將結束，且台北雙子星屬長期投資，景氣循環並沒有太大影響。

許崑泰指出，台北雙子星預估投資金額達 600 億元，其中由藍天與宏匯持股各半的團隊共同出資 4 成現金，剩下 6 成則為銀行貸款。

許崑泰指出，備標期間已向國內主要金融機構說明，對於雙子星案的開發興建、經營規劃與財務計畫，總計獲得 16 家金融機構融資意向書的高度肯定。

由於藍天是上市公司，對於股東利益，許崑泰指出，商用不動產投資週期長，不能看短期投資利益，台北雙子星若得標後，其投資報酬率絕對會比銀行定存率高。

至於美中貿易戰恐使未來景氣成長趨緩，對不動產市場恐也將造成壓力，許崑泰則認為，貿易戰屬於短期干擾，估計 1-2 年左右就會結束，加上台北雙子星屬於長期持有，景氣的循環並沒有太大的影響。

目前許崑泰所持有的藍天、宏匯、群光以及群百等四大集團，開發經營的商用不動產面積高達 103 萬坪，相當於 10 棟台北 101 大樓的規模，而整體集團的商業不動產市值已達 1,894 億元，年淨房租收入 57 億元，顯示在不動產開發上的能力。