能源盤後─庫存數據優、政治動蕩不確定性多 油價小跌

美國對伊朗實施制裁，加劇了投資者對全球原油需和經濟放緩的擔憂。

由於對全球經濟的擔憂、義大利的金融健康狀況、以及美中貿易緊張局勢的結合，紐約交易時段大部分時間油價一直走低，也有助於加強美元匯率上漲。原油桶以美元談判，油價通常與美元走勢相反。

布蘭特原油期貨收高 0.17 美元，或 0.21% 至每桶 79.95 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.08 美元，或 0.12% 至每桶 69.36 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.27% 至每加侖 1.905 美元。

天然氣收低 0.112 美元，或 3.45% 至每一千立方英尺 3.138 美元。

原油價格繼續下跌，在利空每週庫存數據迫使 WTI 西德克薩斯中質油自 9 月 19 日以來首次回落至每桶 70 美元以下。

美國能源情報署 EIA 上週報告稱，美國原油庫存較前一週增加了 650 萬桶，增幅是分析師預期的 4 倍之多，使美國供應量較 5 年平均水平高出約 2%。

美國對伊朗制裁剩約 2 週時辰

投資者開始重新關注美國對伊朗實施的原油制裁，美國原油價格在週一的交易時段上漲了一小部分，這些制裁將在不到 2 週的時間內生效，這可能導致全球供應緊繃。

美國財政部長梅努欽 Steven Mnuchin 週日 (21 日) 表示，伊朗原油進口商將更難以從美國獲得豁免，而進口國至少應下調約 20% 的伊朗原油。梅努欽提道，「油價已經上漲，因此我的預期是石油市場已經預先將減產情況坎入目前價格。我相信這些信息已經反映在石油價格上」。

梅努欽表示，美國財政部正在與比利時的金融信息服務 SWIFT 進行談判，該服務促進了世界上大部分的跨境貨幣交易，試圖將伊朗與網絡脫節。梅努欽表示，「我可以向你保證，我們的目標是確保通過 SWIFT 或任何其他機制內，不發生受制裁交易，我們的重點是確保制裁得到執行」。他也拒絕透露與 SWIFT 高層的談判細節。

布蘭特價格日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

IEA 數據

國際能源署 IEA 表示，由於買家在 11 月截止日期之前繼續減少伊朗原油採購量，9 月伊朗供應量降至 2 年半低點。該機構表示，原油產量逐月來，下降每日 18 萬桶。上個月產量為每日 345 萬桶。

德國商業銀行 Commerzbank 分析師週一在一份日報中寫道，10 月中旬油價下跌主要歸因於投機金融投資者的退出。

展望未來，本週，原油市場觀察人士對美國每周原油庫存數據，看看是否會繼續出現連四看跌價格、看漲的庫存增加。