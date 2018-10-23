營收新支柱！分析師稱蘋果服務收入2020年或翻倍至490億美元

本周，Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 分享的一份研究報告中預測，蘋果公司僅今年一年在 App Store 「搜尋廣告」這一項上就能賺到 5 億美元。據其保守估計，到 2020 年，蘋果的「搜尋廣告」業務收入可能達到 20 億美元。

Sacconaghi 還表示，隨著蘋果「搜尋廣告」等業務的增長，蘋果的「服務類」業務在 2020 年營收將有可能翻一倍，達到 490 億美元。

蘋果將在美東時間 11 月 1 日發布 2018 財年 Q4 財報。蘋果預計 Q4 營收將達到 600 億美元至 620 億美元。

「服務類」業務成蘋果營收增長驅動

蘋果 2018 年 Q3 財報顯示，其凈營收為 532.65 億美元，較去年同期年增率增長 17%；凈利潤為 115 .19 億美元，較去年同期年增率增長 32%。

其中，「服務類」業務營收由 2018 年 Q2 的 91.9 億美元增長至 95.5 億美元，較去年同期的 72.7 億美元年增率增長了 31%。蘋果的「服務類」業務包括 iTunes, ios 和 Mac 版的應用商店, 蘋果音樂, iCloud 雲服務, Apple Pay, and AppleCare 額外保修業務。同樣增長的還有含 Apple Watch 在內其他產品營收為 37.4 億美元，較去年同期的 27.4 億美元增長了 37%。

蘋果「服務類」營收圖

蘋果 CEO 庫克表示，他對蘋果在「服務類」營收上的看漲走勢表示驚喜，並稱這是蘋果有史以來最好的 Q3 表現，且連續第四個季度實現了兩位數的營收增長。他在 2017 年曾預計稱，到 2020 年蘋果「服務類」收入將達到每季度 140 億美元。

蘋果在「服務類」營收上獲得了喜人成績，但是在其賴以生存的硬體銷售上卻出現了增長緩慢甚至下滑的趨勢。

蘋果 2018 年 Q3 財報顯示，來自於 Mac 銷售 的營收為 53.30 億美元，比去年同期的 55.92 億美元下滑 5%；來自於 iPhone 的營收為 299.06 億美元，比去年同期的 248.46 億美元增長 20%；來自於 iPad 的營收為 47.41 億美元，比去年同期的 49.69 億美元下降 5%。

雖然蘋果硬體設備為公司帶來的營收增長速度放緩，但作為服務類業務的載體，其作用不可忽視。

今年上半年，摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析師凱蒂 · 休伯特（Katy Huberty）預計，未來五年，服務收入增長將佔蘋果總收入增長的 50% 以上，每台設備的服務收入能達到 30 美元。對很多手機廠商來說，每台設備在硬體利潤之外還能獲取 30 美元收入是很難想象的事這，而這是蘋果硬體帶來的紅利。

蘋果依靠「軟實力」

據媒體報導，一直以來，蘋果公司都是一家以銷售硬體設備收入為主的公司，並不太依靠廣告收入。但華爾街日報援引知情人士消息稱，由於公司增長戰略的改變，蘋果已經開始尋求擴大數位廣告業務，除了繼續銷售硬體之外，還希望更多的依靠服務類業務獲取更多利潤。

根據市場研究公司 eMarketer 的數據顯示，加大數位廣告領域的投入將幫助蘋果進入到這個之前由谷歌母公司 Alphabet 主導的市場，目前谷歌占據了行動廣告市場市佔率的 35%，而 Facebook 的市場市佔率為 25%。

隨著蘋果智慧型手機銷量增長緩慢，蘋果在其它服務類業務上也尋求突破，包括應用商店、音樂流媒體訂閱和行動支付等都推動了公司業績增長。從 2015 年開始，蘋果的服務類業務營收占比就開始逐漸上升，由 2015 年占比 9% 至 2016 年占比 11%。截至 2017 年第第三季，蘋果應用商店的廣告業務總體收入達到 29.98 億美元，占蘋果總銷售額的 13%。

行動應用分析公司 Localytics 聯合創始人 Raj Aggarwal 曾表示，蘋果想要追趕競爭對手難度很大，服務類業務可以為蘋果帶來數十億美元的收入，並且提升公司價值，讓自己朝着服務型公司轉型，而不僅僅是依靠銷售硬體。

但分析師 Neil Cybart 在 Above Avalon 部落格上發表了文章表示，蘋果並沒有打算成為一家專注用各種方法來榨取用戶價值的服務型公司。相反，蘋果的服務戰略反映出了該公司長期以來成為領先內容分發平台的決心。