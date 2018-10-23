和勤啟動兩岸擴產 和新廠明年第四季完工投產 新增1.3億人民幣產值

高端精密沖壓大廠和勤精機 (1586) 嘉興和新廠第五車間今日舉行動土典禮，預計總投資額 6500 萬元人民幣，擴建年產 2500 萬件汽車座椅零組件產能，預計 2019 年第四季完成投產，投產後預計新增年產值 1.3 億元人民幣，2020 年後加入中科二林廠新產能，預計和勤兩岸汽車零組件產值將每年遞增 25%。和勤積極啟動兩岸擴產計畫，中科二林園廠已於 9 月 17 日動土，將布建 HDD 產線、汽機車與高端自行車零組件產線，預計 2020 年建成投產。



和新廠第五車間則預計 2019 年第四季完成投產，第五車間加入生產之後，和新廠的生產效率大幅提高且降低人力成本，待中科二林廠建成後，HDD 產線將全數移回台灣生產，和新廠的產能可望再進一步提升；江蘇淮安和新廠則將於今年第四季投入汽車補修市場配零件生產，目前與煞車大廠輝盟啟動多項新產品，預計作為自動化生產示範廠以發展汽車補修市場的商機。



和勤表示，和新廠現有四棟車間目前生產滿載，現有廠房已經沒有空間可以投放新的設備，目前暫租 2874 平米的廠房將 CNC 加工等製程轉移至此，挪出原有空間來投放三台精沖機，為因應集團整體營運需求，和勤將擴建和新廠第五車間，除擴產需求外，也將調整電鍍線及集中污水處理，以更符合環保法規，避免日後風險。



和新廠第五車間占地 10.9 畝，建築面積 7824 平米，預計總投資額 6500 萬元人民幣，部分資金將以發行可轉債募集之資金支應，其餘則將以自有資金支應。



和勤指出，第五車間建成後將現有的研磨設備與電鍍設備搬遷至第五車間，並將第五車間的電鍍線設在二樓，以防電鍍污水及化學藥劑可能洩漏污染到土地，另也將所有會產生污水及污泥的生產工藝整合到同一車間集中管理，以符合環保法規。



此外，第五車間建成後也將所有無塵控制室整合在一起，電鍍及清洗線的外觀全檢及包裝亦一起集中管理，減少重疊的人力、減少水電能耗。原廠區的辦公樓與員工宿舍也已不敷使用，亦將於此次新建辦公樓及員工宿舍統一管理，員工宿舍將會是一座現代化、具休閒娛樂的宿舍樓，未來將生活區與製造廠區分別開來。



因應客戶訂單增量需求，和勤自去年下半年即展開產線整改，並開始陸續增加精密沖壓機、精密研磨機、熱處理爐等本業固定資產投資，目前設備已經都完善，第四季將計畫提高產能迎接中國車市傳統旺季。