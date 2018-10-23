〈穩懋法說〉Q4 VCSEL、Infra回溫 營收估季增4-6% 毛利率持平Q3

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (23) 日召開法說會，展望第四季，公司指出，VCSEL 以及 Infra 業務可望脫離谷底，優於第三季，但 Cellular 以及 Wi-Fi 因終端市場不佳以及庫存調整影響，應不會成長，預估第四季營收季增 4-6%，毛利率則估與第三季持平。

穩懋表示，每年下半年往往是客戶積極為未來的市場需求做準備的季節，通常多在這個時候為明年終端機種的 Design-in 進行產品研發，今年看來客戶並未受到第三季景氣低迷的影響，無論是 Sub 6 GHz 或 VCSEL 相關應用在下半年都有更多的 R&D 活動進行當中。

目前穩懋有效月產能已經從 2.9 萬片提升至 3.2 萬片，較前季增加 1 成左右的產能，公司預期將足夠應付明年的需求成長，因此也下修明年資本支出由 70 億降至不到 60 億元。

穩懋強調，對 5G 看法不變，長期對 PA 需求絕對是正面的，而 VCSET 除了用在 3D 感測應用在手機，也持續有客戶做其他用途，包括車用、工業領域，或是資料中心等都沒有喊停情況。

至於日前有外資認為 VCSEL 恐將被微波 ToF 取代，穩懋則認為，不同的技術都可以做到 3D 感測的需求，但解析度以及應用範圍還是有所差別，而目前 VCSEL 技術相對成熟，還是看好其應用發展。

而外界對 VCSEL 有跌價的疑慮，穩懋表示，VCSEL 報價是採年報價，而非每季報價，因此今年不會有跌價的問題，且明年產品規格還不一定，現在講報價有點早。