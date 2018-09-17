和勤精機投資逾15億元新建中科二林廠 預計後年完工投產

中科四期二林園區今 (17) 日動土，高精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 參與園區內投資逾 15 億元，新廠也同步動工，中科廠預計 2020 年可完工投產。

和勤在中科四期二林園區新建的中科廠，占地 6.6 公頃，規劃投入資金總額約 15.5 億元，新廠將涵蓋企業總部、硬碟用沖壓件生產產線、汽機車與高精密自行車零組件產線，和勤新建台灣中部的中科二林廠預計 2020 年完工投產。

和勤高階主管同時強調，和勤精機目前除了嘉興和新廠的廠能擴增外，另位於江蘇淮安的生產基地也將在第 4 季進入量產，內部並訂下 2022 年營收額目標翻倍至 50 億元。

和勤精機為大中華區第二大精沖廠及福斯大眾 Tier1 供應商，目前主要業務為汽車零組件與硬碟機構件，主要生產基地在彰化與大陸嘉興和新廠，為滿足客戶訂單增量需求，和勤在今年年初取得科技部核准進駐中科二林園區投資設廠，中科二林園區以引進「低用水、低排放」之精密機械產業為主要產業，和勤為首批進駐企業之一。

和勤精機董事長黃亦翔表示，中科廠將建成現代化科技廠房，著重環保節能與生態系統，產線採自動化設備結合大數據分析，將以製程自動化與物料集運無人化、無災害工時的紀錄保持為目標。

和勤中科廠占地 6.6 公頃，在生產線規劃方面，和勤的硬碟沖壓件產線將全數移回中科廠，另還將布建汽、機車與高精密自行車零組件產線；中科廠生產線將以自動化設備為主，結合物聯網技術，產生大數據分析，廢屑收集處理也採自動化，並建首件檢驗氣送系統，首件檢驗以氣送管輸送，減少人力傳送，增加生產效率，並結合大數據分析，協助效率管理。

和勤精機 8 月營收 2.11 億元，月增 2.11%，年增 6.29%， 8 月受中國車廠放高溫假影響拉貨，估 9 月起到今年底前，車廠拉貨力道將持續增強；累計 1-8 月營收為 16.62 億元，年增 19.08%。

和勤精機是大中華地區第二大精沖廠，汽車零件與硬碟機構件兩大業務穩定增長，第 2 季稅後純益 4211 萬元，季增 1.78 倍，也較去年同期轉虧為盈；累計上半年稅後純益 5277 萬元，年增 29.71 倍，每股純益為 0.76 元。和勤公司看好，下半年車用沖壓件的旺季效應。