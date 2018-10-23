〈威剛跨領域布局〉明年價格DRAM可望持穩 NAND跌幅恐大過今年

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (23) 日指出，明年看好 DRAM 表現，雖價格無法再創高，但相對穩定，價格可能持平或緩跌，目前威剛 DRAM 產品營收比重約 6 成；NAND Flash 則由於廠家明年競相擴產，且擴產幅度不小，大於需求成長，可能造成 NAND 價格跌幅較今年擴大，若單做 NAND 的廠家，明年營運恐較今年辛苦。

談及明年記憶體價格，陳立白指出，看好明年 DRAM 表現，雖然供給增加，但三大廠產能擴充節制，增加的量有限，需求方面，全球資料中心明年需求預期穩定成長 1 成，中國數家資料中心大廠成長幅度，更可能達 15-20%，包括電視、雲端、車用電子、工控、物聯網與 AIoT 等，對 DRAM 需求持穩。

整體而言，陳立白認為，明年 DRAM 價雖無法再創高，但相對穩定，可能持平或緩跌。

至於 NAND Flash 部分，陳立白指出，目前約有 6 至 7 家廠商，幾乎每家都以 5 萬、10 萬或逾 10 萬的數量擴產中，每家擴產產能不小，雖然需求端也會明顯成長，但供給端的擴產情況大於需求端成長，產業發展令人憂心。

陳立白認為，明年 NAND Flash 價格相對 DRAM 較不穩定，跌幅恐較今年擴大，若僅做 NAND 的廠家，明年營運可能較辛苦，預期 NAND Flash 上游廠商明年有超過 5 成無法獲利，擁 DRAM 產能的廠商，將相對有優勢；另一方面，NAND Flash 明年若持續跌價，則可能刺激一定需求量的成長。

從威剛本身來看，陳立白表示，目前 DRAM、NAND 產品營收比重約為 6 成、4 成，由於 DRAM 產品平均銷售單價 (ASP) 較高，價格穩定，因此產品以 DRAM 為主，但會視價格與 NAND 交叉應用。