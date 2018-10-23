不甩美中貿易戰陰霾 研華唱旺明年成長 美國市場最嗨

面對美中貿易戰的衝擊，IPC 龍頭大廠研華 (2395) 審慎評估風險，近期陸續與大客戶達成最新的供貨協議。研華共治總經理張家豪對明年業績成長看法仍樂觀，尤其看好美國市場將會有大幅成長，雖中國受貿易戰影響較大，也是成長格局。研華 9 月業績 38.38 億元，較上月減少 13.3%，年減 2.5%，未如預期，主要是受到英特爾 CPU 缺貨與美中貿易戰使部分訂單延遲出貨。不過預期 10 月業績就會有所增長，第四季審慎樂觀，有機會挑戰第二季的 126.45 億元的歷史紀錄，全年維持兩位數增長目標。



針對美中貿易戰的衝擊，張家豪表示，近期與大客戶洽談反應貿易戰關稅價格已陸續完成，客戶對於 10% 的關稅成本反應普遍可接受。他指出，固然明年 25% 稅率一旦上路，確實會造成較大的影響，但研華仍會適度反應關稅成本，預期仍可維繫整體營運成長強度。



在各區域市場方面，張家豪指出，最看好美國市場的表現。研華自從 2017 年美國市場出現大幅衰退之後，今年恢復成長，搭配美國景氣熱度夠，評估明年也是該公司成長最大的區域。至於中國，他表示，受到美中貿易戰影響確實較大，但研華鎖定內需商機，包括交通軌道等基礎建設以及工廠升級的需求，預期研華在當地市場的表現仍將優於今年。