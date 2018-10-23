不受中美貿易戰影響 立凱-KY擁台灣製造優勢 有望獲轉單商機

中美貿易戰衝擊，幾乎所有企業都在找尋避風港，全球磷酸鋰鐵龍頭立凱 - KY(5227) 指出，公司在台設有生產據點，材料 100% 由台灣製造，不受中美貿易大戰影響。此外，力凱電表示，近期不少日、韓、歐洲企業向公司詢問 2019 年產能狀況，卡位搶產能，立凱電反而有望獲轉單。立凱電指出，加拿大魁北克電力公司亦多次探討與公司在工業級、電網級儲能系統的合作機會，包括加拿大向海外銷售的儲能櫃全面採用立凱電池材料，以及協助魁北克的電力公司將過去 20 年發展電網級儲能系統的經驗與產品，帶進台灣發展儲能系統的可能。



立凱電強調，該公司生產據點在桃園，生產的產品百分之百由台灣出貨，因此現有日本、韓國、歐洲的儲能產品客戶幾乎不受中美貿易戰影響。



立凱電坦言，近期接獲不少日本、韓國、歐洲客戶詢問 2019 年的產能狀況，甚至不少未來可望成為客戶的潛力國際企業，也透過供應商介紹前來立凱電瞭解，各家公司力求在中美貿易大戰延燒之下，產品未來不會被美國及其盟友例如歐盟或北美市場利用毒丸條款課高額關稅，積極尋求新的解決方案，立凱電所具有的地緣及全球專利佈局，也因此間接成為貿易戰受益廠。



由於不少中國大陸材料企業，在這波中美貿易戰下紛紛「中槍」，立凱電有機會大吃轉單商機，相關的轉單效益可望於明年陸續發酵。



立凱電表示，目前正在建廠當中的中國大陸貴州新廠，原本就是規劃為分散式處理，專門供貨予中國大陸的客戶專廠專用。目前公司已經在著手規劃明年產能，將重新調整台灣、貴州的產能分配，甚至不排除進一步擴大在台灣的產能規劃，現在也已進行相關風險評估。



立凱電董事長張聖時指出，中美貿易摩擦下，也藉機讓台灣政府、企業好好思考下一步，對立凱電來說，將著重在持續強化技術、研發實力，並擴展更多元化的客戶，增加來自於歐洲、日本、美國、韓國等地的客戶比重，建構立凱電的優勢與獨特性。

