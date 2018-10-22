搶攻越南商機 研華看好未來3年高成長 攜手三大會布局越南冷鏈物流

美中貿易戰延燒，越南製造成新顯學，研華 (2395) 佈局越南商機，近日切入當地冷鏈物流管理市場，與台灣冷鏈協會(TCCA)、越南台商總會、台灣連鎖加盟促進會簽訂策略合作意向書，看好越南市場未來三年為關鍵成長期，攜手搶進。日前研華與三大會在研華物聯網智慧園區舉辦「越南 越好 台灣冷鏈南向發展研討暨展示」，結合越南台商總會的在地經驗、台灣連鎖加盟促進協會南進需求以及台灣冷鏈協會冷鏈專業與實力，三會凝聚市場＋商流＋冷鏈物流的合作共識，在經濟部商業司副司長陳秘順見證下簽訂策略合作意向書，未來將整合相關資源，促進越南投資合作成功機率。



研華表示，該公司深耕東協多年，包括越南在內，多國設有分公司，以強化南向的戰略布局，滿足海外與越南製造需求。有鑑於食品安全問題頻傳，冷凍生鮮食品、農產品的生產源頭與運輸過程漸受重視，研華冷鏈解決方案以工業物聯網、AI 人工智慧技術，採集溫、濕度大數據，監控從生產製造、倉儲、配送到門店零售，確保全程冷鏈不斷鏈管理。



研討會上，研華展示從物流到門店的冷鏈管理，亦展示無線傳輸電子紙實現智能倉儲；並以智能車載終端、智能語音輔助、先進駕駛輔助系統等解決方案，提供安全駕駛行為管理。