福特中國屢敗屢戰 推新款中型SUV企圖扭轉頹勢

在經歷滲淡的 9 月銷售數據後，福特汽車 (F-US) 週一 (15 日) 在中國發表了一款全新的中型運動型多用途車 (SUV) Territory (領界)，針對中國發展迅速的小型城市的中型 SUV 客戶。

福特表示這是該國成長最快的市場。這款新車是福特與當地合作夥伴江鈴汽車共同開發。

福特汽車一直在應對老化的產品線，並在全球最大的汽車市場上萎靡不振。這家全美第二大汽車製造商 9 月中國銷售額比去年同期下降了 43%。

福特中國亞太區總裁兼董事長兼 CEO 首席執行官 Peter Fleet 說，「這款新車正展開全面出擊。」「我們正充分利用將 Territory 推向市場的方式：深入傾聽中國客戶的意見，並在風格、舒適性、安全性和全新的車用資訊娛樂選項中提供他們想要的產品，並將所得的資料應用於整個企業。Territory 只是眾多偉大事物的第一步。」

福特表示，這款車是為中國客戶量身訂製的。2015 年至 2017 年間，中型消費者的中型 SUV 銷量成長了 102%。

該車配備了一些頗受中國消費者歡迎的高科技功能。例如，它提供了普通話語音識別功能，可以理解幾十種方言。

追蹤汽車產業的 LMC 汽車全球展望總裁 Jeff Schuster 說，「在中國，福特的表現肯定從來不好看。」

「就算它是一個在中國掙扎求存的汽車集團，但整體輕型汽車市場現在即將出現自我們追蹤中國汽車需求至少 20 年以來的首次年度下滑。銷售疲軟反映出消費者信心減弱，美中貿易衝突升級，股價下跌，房地產市場減速。隨著庫存增加，中國汽車經銷商協會正敦促政府採取類似減稅等政策措施，以刺激需求。」

Schuster 預計 2018 年中國汽車銷量將下降 0.6% 至 2840 萬輛。

他補充說：「福特就算表現不像 9 月那樣糟，但也好不到哪裡去。」「我們預計 2018 年福特的中國銷量將下降 33% 至約 68 萬輛。」