H1全球OLED面板手機出貨2億片 三星獨占鰲頭、陸廠明顯成長

根據群智諮詢 (Sigmaintell) 資料，今年上半年全球智慧手機 AMOLED 面板出貨數量近 2.0 億片，占全部智慧手機面板比重約 21%，三星顯示 (SDC) 仍獨占鰲頭，占有絕對優勢，受惠於中國四大主力手機品牌力推，中國面板廠成長明顯。

群智諮詢指出，AMOLED 面板具優異顯示性能，及在全面屏與異形屏領域領先優勢，在全球整機顯示市場中逐漸成為各品牌旗艦手機的主流配置，尤其中國市場，AMOLED 面板得到越來越多廠商青睞，上半年中國四大主力手機品牌都推出多款 AMOLED 面板旗艦手機，包括華為 P20 Pro、小米 8、OPPO Find X 和 Vivo Nex 等。

從面板廠商情況來看，三星顯示仍在智慧手機 AMOLED 面板市場佔據絕對優勢。根據群智諮詢資料顯示，SDC 上半年智能手機 AMOLED 面板出貨約 1.9 億片，在 AMOLED 面板市占率約 94.7%。

LGD 以 390 萬片的出貨量在上半年智能手機 AMOLED 面板出貨排名第二，但與三星顯示的差距較大；LGD 韓國 E5 產線在去年下半年量產出貨，受惠 Google 手機及 LG 手機需求拉動，一直維持較為穩定的出貨，今年下半年，隨著韓國 E6 產線的量產，及蘋果 6.5 吋 iPhone 新機出貨，在智慧手機 AMOLED 面板出貨可望有較快速的增長。

中國面板廠商維信諾表現亮眼，以 370 萬片的出貨數量排名第三，市占率 1.9%，已經非常接近 LGD；維信諾昆山產線的出貨數量從今年開始增長迅速，另外隨著 6.01 吋全面屏面板在第 2 季量產出貨，下半年出貨數量將持續增加。

另外兩家面板廠商和輝、天馬分別以 230 萬片、50 萬片的出貨出成績排名第 4、第 5 名；兩家廠商風格穩健，不斷深挖現有產線的潛能；和輝上海 4.5 代產線稼動率良好，7 月初實現 5.5 吋柔性 AMOLED 面板的出貨；天馬在保證上海產線穩定出貨的同時還在不斷通過產品規格的提升提高競爭力，武漢第 6 代產線 6 月的量產，將在下半年進一步推高出貨量。

群智諮詢指出，從 AMOLED 廠商出貨排名可以看出，除 SDC 遙遙領先外，另外幾家廠商出貨數量的競爭都很激烈，尤其是中國面板廠商的出貨增速明顯；根據群智諮詢資料，維信諾，和輝、天馬今年上半年的出貨量與去年同期相比都大幅增加，三家的出貨量分別年增 365%、145%、260%。