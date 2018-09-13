LG Display砸碎了LCD 積極轉型為OLED工廠

LG Display (LDG) 因誤判市場情勢，輕忽中國對手，目前業務正處於艱難時期，從 2017 年的超高獲利到 2018 年的巨額虧損，該公司股價今年迄今已蒸發 41%，目前正積極轉型為 OLED 工廠。

LG Display (LGD) 執行長韓相範 Han Sang-beom 曾在 1000 多名員工面前，戴上護目鏡，拿起一把錘子，砸碎了該公司多年來主力商品 LCD，象徵其轉型 OLED 工廠的決心。

LG Display 公司股價今年迄今已蒸發 41%。13 日截稿前，盤中股價下跌 0.49%。

LG Display 誤判市場情勢釀企業危機

LG Display 自 2012 年韓相範接任以來，連續五年接到蘋果與 LG 電子的手機與電視螢幕的大筆訂單，然而期間中國對手崛起，京東大舉投資 LCD 面板，並以低價強攻市場，LG Display 市場優勢已逐漸消失。

Shinyoung Securities 的分析師 Lee Won-sik 表示：「LG Display 對其 LCD 業務預期出現重大錯誤，沒有準確地研判初中國快速超趕的時機。」

面對中國面板產能不斷上升，LCD 產品供過於求，價格和利潤率受到夾殺，今年 7 月 LG Display 發布第二季財報時宣布，營業虧損將近 2.021 億美元，預計將削減資本支出。

根據 IHS Markit 數據，截至 2017 年 1 月，京東方 (BOE) 已成為 9 吋以上 LCD 的第一大供應商 (22.3%)，優於 LG Display 的 21.6%。 2018 年初，液晶顯示器價格呈現自由落體。IHS Markit 表示，8 月 50 吋 LCD 的價格比去年同期下降 32%。

三星早早就退出 LCD 市場競爭，從 2010 年就開始關閉韓國生產線，但 LG Display 後知後覺，僅從去年開始削減 LCD 產量，撤掉 3 條產線，並放棄新生產線計畫。

一位 LG Display 員工坦承：「我們從去年就知道 LCD 的價格會下降，但我們並沒有預料到是這種大幅驟降，客戶一直要求降價，但我們沒有立即採取行動，直到為時已晚」。

由於 2018 年虧損嚴重，LCD 甚至縮減現金流支出。根據 Eikon 的數據，LDG 現金流出現問題，第二季為負值 838.2 億韓元（約 7.4 億美元），連續三季出現負值。

4 月該公司更推出了「應急管理系統」，要求員工使用更便宜的航班並縮減餐費補助。

LG Display 積極轉型為 OLED 工廠

LG Display 表示，未來三年將對 OLED 投資 176 億美元，預料 OLED 部門將在第三季實現獲利，隨著 LCD 價格將趨於穩定，將能夠從舊技術中獲利，直到新技術成熟為止。

LG Display 內部員工透露，鑑於 OLED 是應對公司危機的解決方案，除了勒緊腰帶並研發 OLED 之外，別無他法。

先前韓媒報導，LG Display 已成為蘋果今年新 iPhone 產品第 2 大面板供應商，並且很快地將會提供 LCD 與 OLED 等面板產品。

分析師認為，隨著 OLED 變得越來越流行，LG Display 獲利可能會轉機。

LG Display 將全部的賭注押在 OLED 上，但該公司起步晚，未來將面臨三星顯示器、京東方、JDI 與夏普等中、日、韓強敵環伺的局面。