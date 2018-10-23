盤前財經大事搶先讀2018年10月23日

今日操盤前瞻

台灣 9 月工業生產指數

日本 9 月工具機訂單

南韓 9 月 PPI

法說會：穩懋、由田、力成、智原、台虹

股臨會：上揚

除權息：元大高股息、元大投資級公司債、沛波

新股掛牌：均華、天正國際

郭明錤：iPhone XR 預購需求優於 iPhone 8 系列

天風國際證券分析師郭明錤今 (22) 日表示，iPhone XR 預購需求優於 iPhone 8 系列，與其先前預期，XR 換機需求優於 8 系列的預測一致。郭明錤指出，自蘋果 (Apple) 開放 iPhone XR 預購後，官網上大部分的運送時間，都在發售日 (10 月 26 日) ，或 1 至 2 個禮拜。閱讀全文...

樂見美中貿易戰 東南亞成為最大贏家？

《彭博社》報導，隨著美國與中國激烈的貿易戰，不僅帶動鮭魚返鄉，企業將產線從中國轉移到泰國、越南、菲律賓等東南亞國家已成為趨勢，主因是東南亞生產成本低廉、貿易自由化，以及地緣政治風險低。閱讀全文...

〈陸股收復 2600〉美股當中 這 4 家企業受益機會最大

陸股昨 (22) 日收漲逾 4%，各類股悉數大漲；外媒估計，美股當中，包括重型工業機械製造商卡特彼勒 (CAT-US)、迪士尼 (DIS-US)、思科 (CSCO-US)，以及波音 (BA-US) 等 4 家企業，最有機會受益。閱讀全文...

外資轉小買揮別連 12 賣 狂買陸股 ETF、仍賣權值股

台股昨 (22) 日早盤低見 9822.15 點，一度下探 9800 點，然而盤中陸股受當局喊救市奏效，股王回神帶領蘋概股高漲，終場上漲 55.02 點，收在 9974.28 點。外資及陸資買超 0.18 億元，終於揮別連 12 賣，自營商也買超 29.66 億元，唯獨投信仍賣超 1.66 億元，三大法人合計買超 28.18 億元。閱讀全文...

中油爆 95 無鉛汽油油品出包 從「回收賠償」加碼為「退一送一」

中油爆發 95 無鉛汽油油品不合格事件， 21 日雖已宣布「回收賠償」方案，但中油董事長戴謙昨 (22) 日承諾加碼為「退一送一」，只要民眾在 10/1 至 10/21 期間，到問題加油站加了出包的 95 無鉛汽油，憑發票等憑證全額退費，並給予同等金額的免費油，賠償方案預計今日公告。閱讀全文...