三貝德斥上億攻陸投資素質教育 今起買回1500張庫藏股

教育業者三貝德 (8489-TW) 今 (23) 日宣布，預計投資 337 萬美元 (約新台幣 1.42 億元) 成立北京士生網路科技公司，在上海從事音樂、美術等素質教育，另一方面，新北市知名補教業者「鄭博文國際教育」也正式加入旗下亞洲教育大平台，為第 15 個加入亞洲教育大平台的補教體系。此外，為維護公司信用與股東權益，將從今日起至 12/22 期間實施庫藏股，買回 1500 張股票。

三貝德宣布正式成立控股北京士生網絡科技，將在上海從事項目包括音樂、美術、舞蹈、科普培訓教育等相關課程與技術開發，在上海地區覆蓋的國際學校數達到 20 間，超出先前預期，該公司目前也是上海最大的音樂素質教育公司，已達獲利階段，待日後核准程序完成，三貝德教育事業版圖將可擴至對岸，並同步認列投資收益。

在台灣市場部分，三貝德持續進行併購，在新北市三重、蘆洲區擁有 4 家實體補習班的「鄭博文國際教育」，正式加入亞洲教育大平台，成為亞洲教育大平台旗下第 15 個體系，目前該平台辦學據點已增加至 50 個，預計「鄭博文國際教育」加入後，將於明年首季貢獻營收。

三貝德於去年成立亞洲教育大平台，成立一年以來，已整併台灣 14 家經營績效良好的補習班體系，也使其今年前 3 季營收較年增高達 2 至 3 成，進而帶動三貝德單月與單季營收攀高。另一方面，透過整合共享資源，包括減少重複課程、教材匯整編製與印刷等，效益逐步顯現，今年起淨利率明顯提高，目前已突破 20％。

此外，三貝德對公司發展前景深具信心，為維護公司信用及股東權益，宣布將實施上櫃以來首次的庫藏股措施，董事會決議自今日起至 12 月 22 日止，預計買回 1500 張股票，買回區間價格每股為 180 至 280 元。