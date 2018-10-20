紐約匯市─歐盟放緩批評義大利 美元下跌 歐元獲得支撑

中國經濟成長數據不佳，但中國當局的言辭支撑，仍改善了外匯市場的風險氣氛。

一位歐盟官員有意減緩義大利財政計畫引發的緊張氣氛，提供了歐元支撑。

歐洲經濟事務專員 Moscovici 說，義大利強力為歐盟與歐元負責，布魯塞爾當局不會干預義大利的經濟政策。他並說希望降低與羅馬的緊張關係。

消息指出，Moscovici 還說歐洲委員會寄了一封信件予義大利政府，批評其計畫讓明年預算赤字上升至 GDP 的 2.4%，下一步行動將由義大利決定。

該談話公布後，歐元上漲至 1.1511 美元，週四尾盤報 1.1453。

義大利與歐盟之間的預算計畫爭議，推升了義大利債券殖利率走高，義大利銀行股受到壓力。

義大利為歐元區第三大經濟體，恐不適合對其進行希臘式的紓困。其預算之爭，亦引發了義大利債券需求的擔憂。

一套完整的預算法草案，將於週六送交義大利國會，需在年底前通過。

美元指數下跌 0.2% 至 95.688。亞特蘭大 Fed 銀行總裁 Bostic 說，沙烏地阿拉伯記者失踪，對美國經濟構成風險，因為將導致制裁，影響原油價格。該談話使得美元指數擴大跌幅。但本週，美元指數上漲 0.6%。

英國脫歐方面，英國首相梅伊說，倫敦願意延長轉型期一年。該談話遭到自家議員的強烈抨擊。延長一年，意味更多的不確定性。今年以來，英鎊下跌了約 3.5%。

最近交易中，英鎊上漲至 1.3066 美元，週四尾盤報 1.3018。