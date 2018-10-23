美元指數重返96關口上方 人民幣中間價報6.9338

新浪財經訊 10 月 23 日，美元指數重返 96 關口上方，人民幣中間價報 6.9338，上一交易日中間價報 6.9236，在岸人民幣上一交易日收報 6.9372。

美元指數重返 96 關口上方

美元指數持續上揚，再度站上 96 關口。本周美元將迎來美國三季度 GDP、耐用品訂單等資料以及多位元美聯儲官員講話的考驗。在美元持續攀升之際，歐元 / 美元跌破了 1.15 關口，歐盟委員會發言人稱，已收到義大利就預算草案問題對歐盟做出的回應，委員會週二將決定評估義大利預算案的後續步驟。日內，英鎊的跌勢尤為顯著，北愛爾蘭民主統一黨據悉表示將在週三支持保守黨硬脫歐派的一份修正提議，英鎊 / 美元承壓大跌逾百點。

週一晚間，一則有關英國脫歐的重磅消息襲來，瞬間引發英鎊大行情。據悉，在當前北愛爾蘭邊境癥結一事上，北愛爾蘭民主統一黨表示將在週三支持保守黨硬脫歐派的一份修正提議，該修正案將直接導致歐盟提出的北愛爾蘭邊界擔保協議無效。英國衛報方面表示，這份修正案將使得歐盟對愛爾蘭邊境的擔保方案變得不合法律規定。目前已有 40 名保守黨議員已經準備支持這份修正案，這將成為令唐寧街 10 號頭疼的另一個大問題。此外，美元指數歐盤表現向上攀升，價格這一時段觸高 96 心理位，這一價格的走勢同時影響到英鎊 / 美元的下跌，使得這一貨幣對在過去的幾個小時內擴大跌勢。

另一方面，歐元未能守住早盤的漲幅，因投資者聚焦因義大利支出計畫導致歐洲出現進一步的政治不確定性的可能性，儘管義大利政府借貸成本大幅下降。信貸評等機構穆迪週五下調義大利的主權評等，但意外維持穩定的展望不變，因義大利官員表示準備與歐盟官員坐下來談判，不打算在 2019 年之後擴大赤字規模，這對義大利公債的需求得到提振。

外匯局：打擊外匯違規行為力度不變

國家外匯管理局 22 日公佈 20 起外匯違規典型案例。其中，相關銀行最高被處罰 419.03 萬元，相關企業最高被處罰 140 萬元，相關個人最高被處罰 153 萬元。從此次外匯局公佈的違規案例中可以看到，無論是銀行、企業還是個人，一旦違反了外匯管理規定，都將受到處罰。

外匯局相關負責人表示，未來外匯局將從三方面繼續嚴查各類外匯違法違規案件。