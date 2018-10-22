晶片門後續！SuperMicro將展開硬體調查 股價從腰斬到終有起色

週一 (22 日) SuperMicro 公告，儘管《彭博商業周刊》並未公開「中國間諜晶片」的實體證據，該公司決議進行一系列耗時且複雜的硬體檢查，以釐清彭博報導的指控。

Super Micro (SMCI-US) 自 10 月 4 日「晶片門」報導後，股價瞬間腰斬 41.12%，10 月 9 日彭博後續報導再度重創 Super Micro 股價，跌幅達 15.53%，繼上週五 (19 日) 蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 呼籲彭博撤換報導後，激勵 Super Micro 股價走揚 5.38%，週一 (22 日) Super Micro 表示將展開一系列耗時且複雜的硬體檢查，早盤股價應聲大漲 5.4%，截稿前暫報每股 14.50 美元。

Super Micro 近一個月股價走勢。

SuperMicro 週一 (22 日) 向客戶致函再次否認彭博的指控，並說明這類駭客行為的複雜程度，認為這類硬體攻擊「實際上是不可能執行的。」

SuperMicro 管理人員寫道：「不僅僅被指控的中國駭客需要進行經常性測試，未經授權的硬體 (微型晶片) 幾乎不可能在其主機板實際執行。就算中國駭客是 SuperMicro 員工而非供應鏈承包商，也不可能出現單獨員工或某團隊不受限制地造訪主機板的整個設計」。內容中聲明，Super Micro 供應鏈的中國企業很難竄改主機板，因為他們無法訪問 Super Micro 的完整設計。

《彭博商業周刊》10 月 4 日發布專題報導，內容引述多位情報機構人員和企業內部約 17 名不具名消息人士稱，中國間諜將微型晶片惡意植入近 30 家美國企業伺服器設備中，包括蘋果、亞馬遜和多家美國政府網路都列入攻擊名單。蘋果、亞馬遜、Super Micro 當時皆否認這項報導的真實性。

然而，事件仍持續發酵，10 月 9 日彭博社再提新證據，美國電信資安專家 Yossi Appleboum 於 8 月在一家美國電信公司的網路設備中發現類似 SuperMicro 產品植入的異常元件事件，Appleboum 稱這非單一、偶發性事件，過去他進行的各式硬體調查中，也發現類似的硬體攻擊事件。

《BuzzFeed News》週五 (19 日) 報導，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 動怒表示：「這沒有發生，也不可能發生。」並罕見公開呼籲《彭博商業周刊》撤掉中國間諜晶片的報導。