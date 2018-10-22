〈華航談展望〉空巴聯名彩繪機首亮相 將首航台北-香港

華航 (2610-TW) 與空中巴士 A350 聯名彩繪機今 (22) 日在法國土魯斯亮相，除了是台灣第 1 家和空中巴士合作的彩繪機，也是全台唯一一架以企業色系塗裝的空巴聯名彩繪機，預計 26 日首航台北 - 香港。

華航與空巴在法國當地時間 22 日於空巴總部舉行交機典禮，由華航董事長何煖軒、空中巴士執行副總裁 Didier Evrard 共同主持，駐法國台北代表處大使吳志中、發動機製造商勞斯萊斯資深副總裁 Christophe Molus 等貴賓與會。

何煖軒說，A350 機隊是華航的驕傲，從 2016 年 10 月投入以來已航行約 4788 萬公里，足以繞地球約 1197 圈，並運送約 265 萬乘客遨遊全球各大航點，這次訂購的第 14 架 A350 交機，是 A350 機隊全數到位，將可進一步提升競爭力。

此次 A350 空中巴士聯名彩繪機，有別於以往採數位印刷製作航空器彩繪貼，使用噴漆進行彩繪，並以經典碳纖維圖樣，創造出幾何穿梭的科技編織美感，並配上華航企業色系。

華航近年推出的彩繪機均具有高度辨識度和特色，第 1 架 A350 系列彩繪機以台灣國寶鳥類帝雉為主角，第 2 架 A350 彩繪機由台灣藍鵲躍上主角，也是空巴交付航空公司的第 100 架 A350。

華航強調，透過彩繪機的設計，將持續發揚台灣文化及環境特色，讓世界看見台灣。