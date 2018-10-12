〈沃旭在地佈局啟動〉與台朔重工簽水下基礎基樁合約 合約金額20億元

繼先前與穩晉海灣工程簽署風場部分陣列海纜鋪設工程合約後，沃旭能源 (Ørsted) 今 (12) 日宣佈，再與台塑集團 (1301-TW) 旗下台朔重工簽署水下基礎基樁 (pin-piles) 製造合約，將由台朔重工製造供應大彰化東南與西南離岸風場部分基樁，合約金額約為新台幣 20 億元，未來開發 2025 年風場時，台朔重工也將是首選供應商之一。

沃旭將於 2021 年建造大彰化東南與西南離岸風場，裝置容量共 900MW(百萬瓦)，採用沃旭自行設計的管架式水下基礎，每座管架式水下基礎將安裝 3 支基樁於海床下，形成堅實穩固的水下基礎結構，以負載風機系統與塔架重量，而基樁主要由鋼板組成，每支基樁長度約 90 公尺、直徑 4 公尺、重量逾 400 公噸。

沃旭亞太區總經理暨台灣董事長柏森文表示，大彰化東南與西南離岸風場採購規格是以未來能營運 25 至 30 年為目標，基樁是水下基礎的重要環節，而台朔重工擁有豐富的機械製造經驗及處理複雜鋼板結構的專業技術，未來在開發大彰化 2025 年離岸風場時，台朔重工也將是沃旭能源的首選供應商之一。

台朔重工將利用既有的麥寮工業港及重件碼頭出貨優勢，使用雲林麥寮機械廠設備，也計劃將投資新的軋板機、銑床、噴砂機、多線潛弧焊接機和多軸搬運車，以完成於 2021 年 3 月交付合約採購內容，供應大彰化東南及西南離岸風場水下基礎基樁。

台朔重工為台塑轉投資公司，為石化製程廠設備、汽電共生與發電廠、齒輪箱、自動倉儲及橡膠 / 塗裝工程製造商，在台塑麥寮工業園區內擁有 4 座陸上風機 660KW(千瓦) 示範風場，具備生產水下基礎基樁的能力。