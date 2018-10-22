都說人往高處走，水往低處流。

“往高處走”，是每個人對自我不斷提升的內在要求，也是人性嚮往美好的本能。

每一個時代都有自己的麻煩，我們這個時代的麻煩是：很多人不知道自己的“高處”在哪裡？

上週，本年度胡潤財富榜發布，看到榜上那麼多身家數十億，數百億甚至上千億的富豪，忽然想到一個問題：他們的高處在哪裡這也是很多富二代面臨的困惑。

對於無產階級和草根階層而言，大部分人的“高處”很簡單，它是自己和家人的衣食溫飽，是安全的房子住，它意味著足夠的存款，體面的生活，不因為貧窮而受歧視......意味著更多的財富，更高的職位和更大的權力;底層的人從山腳出發，一步一步往山上爬，心裡一個念頭：“往高處走”這時候，人們眼裡的“高處”多半是看得見的物質利益和權力，名聲。

那麼，對於那些已經站在財富，權力和社會地位的巔峰上的人來說，人生的“高處”在哪裡？

扎克伯格在哈佛2018年畢業典禮上說：我在哈佛最美好的回憶，是遇見了普麗西拉，她是我生命中最重要的人......

2015年，他們的第一個女兒陳明宇（最大值）出生，扎克伯格捐了400億美元公益基金，用來研究兒童疾病的治療，因為，他妻子普麗西拉是一個兒科醫生。

作為世界首富，扎克伯格為相貌平平的妻子普里西拉感到如此自豪，是因為他在普里西拉身上看到了人生的“高處” - 讓世界上所有的兒童遠離病魔。

高處，是一個人的生命理想。

當然，擁有這種理想的，不僅僅只有富豪們。

2018年9月8日，舊金山有一個被命名為001的海洋清理系統，正式下海試驗。開發這個系統的是一位叫做Boyan Slat的荷蘭少年。

16歲那年，他在希臘潛水，發現水中的塑料比魚還多，這些無法降解的塑料垃圾嚴重威脅著海洋生物的生存環境，面對成千上億噸從各種渠道被排入海洋的塑料垃圾，大多數人視而不見，而Boyan Slat卻選擇了放棄自己的學業，輟學後他創立非營利性機構專門研究海洋清理技術，以消除世界上的海洋垃圾為使命。

2015年，他向幾百個商業機構發出了郵件，陳述自己的設想，沒有人搭理他，只有一家機構回复：“這個主意很糟糕，這是垃圾，你不可能成功的，回去上學吧。”

但他沒有氣餒，到處奔波，為了世界70億人所共有的海洋...... ..

愛出者愛返。年輕人的執著，終於感動了很多人，通過眾籌，他們獲得了220萬美元的資助款。而後，這幫物理天才們夜以繼日，終於研究出了001海洋清理系統。

當絕大部分學生都在為學歷，學位等未來求職資本而奮鬥時，Boyan Slat他們選擇了為更乾淨的海洋和生態環境傾盡全力。

他們靠自己的天賦才華，走向人生的高處。

同樣，沒有才華也沒有天賦的普通人，也可以把自己的“高處”建立在世俗利益之外。

中國陝西的獄警張淑琴用21年時間，建立了十個太陽村，收留監獄囚犯的孩子，使這些孩子擁有個健康成長的環境。每一個惡性犯罪事件出來，大家都想著嚴懲罪犯，卻鮮有人去思考，如何改變產生罪犯的社會土壤 - 得不到基本生活保障的貧困家庭，以及缺乏愛和關心的童年，但張淑琴想到了。

張淑琴沒有紮克伯格那麼多的個人財富，也沒有Boyan Slat他們的物理學天賦，但她有愛心，她用自己的所有時間和精力，用生命來守護那些孩子，幫助那些孩子。

和扎克伯格，Boyan Slat一樣，張淑琴的“高處”，在雲霄，在神祗所呆的地方。

從宏觀的角度來看，一個人的價值，不在於你從社會獲得了什麼，而在於你為這個社會做了什麼？

如果我們把視線轉向微觀的個體，會發現，溫飽之外，每一個人的生命理想都不一樣。

之前我一直以為：一個人，如果不存在沒錢，或者沒有尊嚴的問題，那麼，應該考慮如何把金錢和時間浪費在美好的事情上，直到今天，偶然認識一個叫做雷徠的畫家，他站在貧民區雜亂的街道，用柔弱蒼涼的聲音說道：

“你說，我要去另一個國家，另一片海岸，找另一個比這裡好的城市可無論我做什麼，結果總是事與願違，我的心靈被埋沒，好像一件死去的東西;我枯竭的思想還能在這裡維持多久？無論我往哪個走，無論我往哪裡瞧，我看到的都是生命的廢墟... ..“

聽到這，淚水情不自禁，潸然而下......

“你不會找到一個新的國家，不會找到另一片海岸，這個城市會永遠跟踪你，你會走向同樣的街道，白髮蒼蒼，衰老在同樣的屋子裡，你會永遠結束在這個城市。 “

一個柔弱而羞怯的小人物，活得如此深刻。

“我在哪裡都找不到紮根的感覺，是一種既焦慮又遲鈍的狀態......”

轉眼去看雷徠的畫，荒涼且真切，如“大氣中的一縷憂思”。

原來，藝術並不都是表現美，它也表現憂傷，表現絕望，表現那些看不見摸不著卻能真實感受到的寂滅和空虛。

雷徠說：“我窮和我做藝術家沒有什麼關係，我做什麼都會窮的”可見，對於雷徠這樣的窮人來說，人生的“高處”並不是更多的金錢，財富，而是體驗那些別人看不見傷口的創傷，並懷著創傷的痛感走進生命的極深之處。

我們這個時代，還有一個特產，就是富一代和富二代的文化衝突。

富一代對自己的成功志滿意得，同時看二代的佛系和二代的頹廢，多少都有恨鐵不成鋼的無奈。財富傳承在不少一代那裡的期待是子（女）承父業。而90後的二代們，在頹廢和佛系後面，往往是對生命本質更為豐盛的理解。

和他們的父輩不同，躺在銀堆上的二代，更想去的“高處”不是胡潤排行榜上的進階，而是精神上的自由和高貴。

這二代人的“高處”，不在同一個維度。

徐渭說：“高書不入俗眼，入俗眼者，必非高書。”人的生命理想也是如此真正的“高處”，其實並不在世俗的利益之中。

所謂“人往高處走”，窮人的“高處”可能是富，也可能不是，但富人的“高處”，絕對不是更富。