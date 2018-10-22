〈陸股收復2600〉「政策作多」熱情重返陸股 兩市成交量半小時突破千億人民幣

市場做多熱情重返 A 股市場，上證指數與深成指數今 (22 日) 均開高走高，大漲超過 3%，創業板指大漲 4%，收復 1300 點整數關口。特別是開盤半小時內，兩市成交額突破人民幣 1100 億元，一改先前大跌時成交低迷局勢。

以早盤類股來看，券商股全線飄紅領漲股市，酒店餐飲、啤酒、白酒等大型消費股均獲資金追捧。

上證指數走勢

今日漲幅明顯受到消息面的推升，上週五金融高層陸續談話之後，國家主席習近平 21 日也透過官媒發表公開信，讚揚民營企業家，並表示支持民企的政策不會動搖。21 日下午，上交所、深交所和中國基金業協會等 3 部門齊發聲，用實際行動疏困股權質押風險、提振信心。

安信策略陳果、易斌發文指出，近期決策層高度關注 A 股市場，國務院副總理及一行兩會相關領導向市場傳遞穩金融積極信號，極大地提振市場信心，這輪反彈持續性和空間將會超市場預期。

海通策略荀玉根在一行兩會發表言論之後，更直指年內幅度最大的反彈正在展開，主要的邏輯是估值和情緒處於歷史底部、快速大幅急跌後政策利好不斷，2000 年來每年都有一波漲幅超過 10% 的行情，今年還沒出現。

荀玉根預估，中期仍在構築 W 右底，仍待信號明朗，需要觀察企業獲利二次探底有多深，以及去槓桿拐點帶來資金面轉折。