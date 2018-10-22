需求強勁 由田Q3營運彈升 Q4更旺 全年獲利有望較去年倍增

AOI 設備大廠由田 (3455) 受惠於客戶需求強勁，第三季營收創歷年同期新高，而法人圈估算，由田第三季單季獲利至少可季增四成以上，而因第四季跨入入帳高峰期，第四季營收與獲利彈升幅度將更為驚人，全年獲利挑戰較去年倍增；而公司明日法說會，有望釋出前景樂觀的好消息。由田今年累計前三季營收達 20.61 億元，第三季單季營收 8.49 億元，創歷年第三季單季營收新高，法人樂觀預估由田第三季獲利及毛利應可有亮眼表現，展望全年總營收亦可望刷新歷史紀錄，年度獲利亦十分可期，由田今年每股獲利可超過 5 元，甚至有望較去年倍增。



此外，由田於今年上半年公開收購晶彩科 (3535) 股權，以併購快速達到綜效及完整產品線，達到由田第一波成長動能；同時由田看準電池與 5G 等市場需求，亦跨足半導體與封裝產業，已獲數家重量級 COF 及半導體大廠認可與訂單，新增營收預計將於 2019 發生並帶來穩定毛利增長。



隨市場智能自動化升級需求，由田完整布局 AI 人工智能軟體，2018 新推出 AI 強化快速缺陷分類及判讀，已廣獲多家 PCB 領導廠商採用，由田 AI 不僅可導入自家多樣檢測設備，亦可用於他牌檢測機台，高相容性可快速打開市佔，AI 智能軟體對營收獲利動能將帶來更大想像空間。