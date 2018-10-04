由田9月營收3.52億元改寫今年新高 Q4將更佳

AOI 設備廠由田 (3455-TW)9 月起進入 PCB 廠、軟板廠及 IC 封測廠交機、認列營收高峰，營收的強勢態勢將一直延續到 12 月，該公司今 (4) 日公布 9 月營收以 3.52 億元改寫今年單月營收新高，年增率高達 71.98%，第 4 季營收動能可望持穩向上。

由田 9 月營收 3.52 億元，年增 71.98%，月增 4.82%，年增 71.98%；第 3 季營收為 8.49 億元，也創今年單季新高，季增 9.53%，年增 39.94%，前 9 月營收 20.61 億元，年增 18.15%，由田主管也看好，第 4 季密集交機將大幅推升營收。

由田董事會已決議，自 9 月 27 日起兩個月內，在每股 70 元以下買回 3000 張庫藏股，這是由田 2007 年上櫃掛牌以來，首度決議進場買回庫藏股，將用於註銷股本。

由田看好 5G 帶動封裝、COF、軟板、載板等一系列產業升級循環，搶先佈局，目前在手訂單金額超過 30 億元。

由田主管指出，今年上半年強攻陸資軟板廠擴產商機，除已獲大陸最大軟板廠訂單挹注，也打入華南多家新興軟板上市公司，並取得三星供應鏈韓系軟板廠下一波 5G 布局擴廠、產品外觀檢測訂單；下半年也將出貨部分 IC 封測及韓廠訂單。

由田上半年營收達 12.13 億元，毛利率 39.74%，稅後純益為 8473 萬元，每股純益為 1.38 元，法人圈預期，下半年產業旺季及拉貨效應顯現，下半年合併營收可望較上半年翻倍成長，第 4 季營收可望超過 13 億元。

由田也獲台灣多家 COF 封測廠訂單，下半年預計出貨金額超過 1 億元；LCD 檢測設備部分，取得中國大陸 8.6 代、10.5 代等高世代面板產線購機，下半年開始陸續出機並將認列營收；此外，由田布局 AI 人工智能，深度學習及大數據，目前 AI 已陸續導入各產品線，有助營收、毛利成長。