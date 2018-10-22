櫃買指數開低走高 設備廠由田及川寶靠庫藏股撐場

OTC 股價指數今 (22) 開低走高，其中設備廠由田 (3455-TW)、川寶 (1595-TW) 啟動的庫藏股奏功帶動股價走高。

川寶今日起進場將在每股 55 元以下買回 1000 張庫藏股，用於轉讓給員工。

由田 9 月進入 PCB 廠、軟板廠及 IC 封測廠交機、認列營收高峰，營收強勢態勢將一直延續至 12 月，9 月營收以 3.52 億元改寫今年單月新高，年增率高達 71.98%，月增 4.82%，第 4 季營收動能可望持穩向上。

由田第 3 季營收為 8.49 億元，同創今年單季新高，季增 9.53%，年增 39.94%，前 9 月營收 20.61 億元，年增 18.15%，由田主管也看好，第 4 季密集交機將大幅推升營收。

由田董事會已決議，9 月 27 日起 2 個月內，在每股 70 元以下買回 3000 張庫藏股，這是由田 2007 年上櫃掛牌以來，首度決議進場買回庫藏股，將用於註銷股本。

由田看好 5G 將帶動封裝、COF、軟板、載板等一系列產業升級循環，因此搶先佈局，目前在手訂單金額超過 30 億元。由田主管指出，今年上半年強攻陸資軟板廠擴產商機，除已獲大陸最大軟板廠訂單挹注，也打入華南多家新興軟板上市公司，並取得三星供應鏈韓系軟板廠下一波 5G 布局擴廠、產品外觀檢測訂單；下半年也將出貨部分 IC 封測及韓廠訂單。

由田上半年稅後純益為 8473 萬元，每股純益為 1.38 元，法人圈預期，下半年產業旺季及拉貨效應顯現，合併營收可望較上半年翻倍成長，第 4 季營收可望超過 13 億元。

川寶則是自今日起 2 個月內，將在每股 55 元以下買回 1000 張庫藏股，用於轉讓給員工，並執行庫藏股措施護盤。

川寶第 3 季營收為 4.27 億元，為近 4 個季度新低，季減 14.21%，年增 28.47%，累計前 3 季營收為 13.51 億元，已逼近去年全年營收 13.7 億元，年增 43.8%，主要是去年 8 月併入半導體設備廠寶虹的營收。

川寶設備交機旺季已過，法人估該公司第 4 季營收將較第 3 季 4.27 億元略減，全年營收上下半年比重分別為 55% 比 45%，前 3 季 PCB 設備出貨占營收超過 7 成。

川寶上半年稅後純益 9003 萬元，年增 25.4%，每股純益 1.91 元。