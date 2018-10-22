外資轉小買揮別連12賣 狂買陸股ETF、仍賣權值股

台股今 (22) 日早盤低見 9822.15 點，一度下探 9800 點，然而盤中陸股受當局喊救市奏效，股王回神帶領蘋概股高漲，終場上漲 55.02 點，收在 9974.28 點。外資及陸資買超 0.18 億元，終於揮別連 12 賣，自營商也買超 29.66 億元，唯獨投信仍賣超 1.66 億元，三大法人合計買超 28.18 億元。

其中外資大舉操作連結陸股 ETF，買超前 10 名中有 3 檔陸股 ETF，元大滬深 300 正 2 獲狂買 9 萬張，不過，值得留意的是，外資續買元大台灣 50 反 1、富邦 VIX，且賣超還是集中在金控股、台積電、台灣 50 等權值股身上；而在台指期淨部位方面，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 6286 口至 27930 口，即使外資今天已轉為小幅買超，無論從賣超個股還是期貨減碼來看，整體操作還是偏向保守。

外資買超前 10 名個股分別為：元大滬深 300 正 2 獲狂買 9 萬張，富邦上証正 2、元大台灣 50 反 1 都獲買超超過 3.1 萬張，富邦 VIX 續加碼 2.6 萬張，友達破萬張，國泰中國 A50 正 2、華邦電、瑞儀、上海商銀、遠東新也都有數千張買超。

外資賣超前 10 名個股分別為：玉山金 8,573 張、聯電 8,432 張、開發金 7,277 張、元大台灣 50 續賣 6,122 張、群創 6,049 張、台積電 5,429 張、中信金 3,844 張、廣達 3,115 張、大同 2,945 張、旺宏 2,750 張。

其中，台灣 50 和台積電都遭外資連 12 賣，累計賣超張數分別超過 13.8 萬、20 萬張；廣達更是遭外資連續 15 天砍出，但因交易量較小，累計減碼 4.4 萬張。

投信買超前 10 名個股分別為：上海商銀、嘉聯益、世紀鋼、台表科、遠東新、台積電、台達電、中信金、新興、敦泰。

投信賣超前 10 名個股分別為：彩晶、國喬、華南金、友達、中鴻、英業達、仁寶、緯創、台泥、神達。

自營商買超前 10 名個股分別為：元大滬深 300 正 2 獲買超 12.4 萬，富邦上証正 2、富邦 VIX、國泰中國 A50 正 2、元大 MSCI A 股、旺宏、國泰臺灣加權反 1、元大台灣 50 反 1、華邦電、元大 S&P 原油反 1。

自營商賣超前 10 名個股分別為：元大高股息、元大 S&P 原油正 2、元大台灣 50 正 2、欣興、元大 S&P 石油、富邦深 100、華頓 S&P 黃豆、開發金、群益臺灣加權反 1、中環。

整體來說，受到陸股大漲的帶動，台股今天站回 5 日線上，台股在前一波跌深後負乖離偏高，致使下檔出現支撐，但是明天大盤將會遭遇到下彎的 10 日線反壓，預期需要 1200 億以上的攻擊量能，才有機會突破均線反壓，因此明天 10 日線反壓是否突破將是觀盤重點。