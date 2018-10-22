【華冠投顧】盤中解析：陸股強彈 台股低檔有撐

劉彥良 分析師

早盤台股受美科技股表不佳開低大跌百點，但股繼上周五破底翻之後，今天繼續上演強彈走勢，其中上海股市大漲 3.6%、深圳指數更大漲 4.3%，把早盤表現弱勢的台日韓股市通通帶上來。

目前台股翻紅上漲 30 餘點，留長下影線約 130 點，低檔有撐，守住前低 9740 點繼續築底。低接買盤無疑還是公司派和政府基金，外資和散戶尚未回頭，故預估量僅 1100 未能適時放大。

人氣指標的漲價概念股，早盤包括環球晶 (6488)、國巨(2327) 華新科 (2492) 全數破底，但低接買盤拉抬下跌幅收斂，甚至環球晶已翻紅。漲價概念股只要沒有止穩向上，多方信心自然無法回籠，唯上周五法人還在無情大賣這幾檔指標股，籌碼面的問題沒有改善前反彈空間有限。

盤面上缺乏主流部隊，多為跌深反彈個股表現，現階段選股難度還是比較高，無論多空皆可行，只是進出的手腳要快，不習慣短線交易的投資朋友，則建議多看少做避免追高殺低。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入劉彥良老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/oZU5mY

詳細操作策略，請加入劉彥良 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3231

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg