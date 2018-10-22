預計23日與歐盟協調預算草案 義大利公債拋售中

政府消息人士週日 (21 日) 表示，義大利政府預計歐盟委員會在週二 (23 日)，將要求成員國修改其預算草案。

據了解，歐盟委員會抨擊義大利 2019 年預算計劃，前所未有地違反了歐盟財政規則，該計劃旨在將赤字從 2018 年 GDP 的 1.8%，計劃於 2018 年提高到 GDP 的 2.4%。

自 2013 年以來，歐盟從未督促成員國移交修改過的預算草案。對於義大利問題，歐盟目前法規規定成員國預算赤字應不超過 GDP 的 3%，公共債不超過 GDP 的 60%。

義大利的 2.3 兆歐元 (約 2.65 兆美元) 公共債務是世界上最大的公共債務之一，使該國成為歐盟潛在出現金融危機的成員國。

自 5 月份民粹主義政府成立以來，投資者已經減少了 670 億歐元的義大利債券，將義大利對更安全的德國債券風險溢價提高到了 3.4 個百分點，也是 5 年半來的新高。

消息人士稱，經濟部長 Giovanni Tria 及總理 Giuseppe Conte 週六的內閣會議上未能成功推動減少 2019 年赤字目標。

在被問及評論時，歐盟委員會發言人表示，委員會已向當局表達了對預算草案的嚴重關切，並於週一中午尋求澄清，以便進行評估。

週日義大利副總理 Luigi Di Maio 表示，政府正在處理此事，將於週一發給委員會信件，並補充說他希望迅速作出反應。

義大利為應對 2011 年至 2012 年歐元區危機而採取的緊縮措施之後，人們普遍憤怒，而義大利執政聯盟 (也包括極右聯盟) 希望降低退休年齡並為窮人提供基本收入。

上週五 (19 日)，由於對政府預算計劃的擔憂，信用評級機構穆迪 Moody's 將義大利債務評級降至垃圾級以上的一級。

Di Maio 希望歐盟委員會考慮到義大利的優勢，例如私營部門的低債務和高家庭財富，也是穆迪在其中列舉了支持「穩定」評級前景的原因。

歐元的本週關注

歐元本週最主要事件應是 10 月 25 日週四歐洲央行 (ECB) 的政策會議。雖然預測政策沒有變化，但市場將仔細審查隨後的聲明和 ECB 總裁德拉吉 Draghi 對未來政策方向的評論。

目前的立場仍然是 ECB 在 2018 年底結束量化寬鬆 QE 政策，並於 2019 年 9 月開始升息，任何偏離這兩個參數都可能影響歐元。如果它們被提前，歐元將升值，如果被延後，歐元將下滑。

目前，共識似乎略微偏向於更負面的評估。在 2018 年初開始顯著放緩之後，歐元區經濟無法恢復活力。ECB 雖然堅持認為該地區的基本面依然強勁，也準備在 12 月底結束 QE 計劃，但投資者更加懷疑關於增長前景。

此外，歐元的另一個主要發布是製造業和服務業採購經理人 PMI 指數，這是基於調查的關鍵行業領域採購經理人情緒指標。

預計 10 月製造業 PMI 將從 9 月的 53.2 降至 53.1，而服務業 PMI 從 54.7 預測降為 54.5，綜合指數從 54.1 降至 53.9。高於 50 的結果意味著擴張，低則是下調。