中期選舉當前 川普擬再推中產減稅計畫

據《彭博》報導，美國總統川普 (Donald Trump) 於上週六 (20 日) 的一次集會中表示，正考慮對中產階級進行大幅減稅。此舉被視為是為了確保共和黨能在即將到來的中期選舉中，取得國會多數席位而提出的計畫，然而尷尬的是，共和黨稅務政策制定者對此計畫似乎一無所知。

針對新的中產減稅計畫，川普表示眾議院共和黨成員，包括議長 Paul Ryan，正在制定可行方案，具體細節則尚未透露。若川普所言為真，這將是他繼去年提出重大減稅案後，第 2 度推動減稅案。

川普去年推行的稅改政策顯示，聯邦個人收入所得稅將由此前 10% 至 39.6% 的 7 檔稅率簡化為 3 檔稅率，分別為 12%、25% 及 35%。同時將聯邦企業稅率從 35% 降至 20%，低於發達國家 22.5% 的平均稅率。而對於將企業利潤分配到個人進行繳納的小企業及家族企業來說，最高適用所得稅率則從 39.6% 降至 25%。

該政策的目標主要希望透過減低美國個人及企業的稅賦，以提升個人可支配所得及企業盈餘，進而提升美國消費力道，推動美國經濟成長。然而該稅制政策卻被認為主要使富人和企業受益，因此備受詬病。

此次川普將減稅目標聚焦中產階級，除了促進經濟成長的考量外，也可能是為了兌現競選承諾。他在 2017 年接受採訪時曾表示，認為中產階級被「榨乾」了。

從目前情況看來，川普徒有想法大過實際行動。根據彭博援引共和黨稅務相關人士表示，他並不知道國會在中期選舉前會採取任何措施解決稅收政策問題，並且接觸的白宮官員中，也都未顯示出額外稅收立法行動的急迫性。

對此川普再次強調，對中產階級減稅的重要性源自共和黨全國委員會進行的調查結果。調查顯示，30% 的受訪者表示稅改使大公司與富人的受益程度，超過半數以上的中產階級家庭。