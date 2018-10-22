找別人買原油吧 美財長Mnuchin：獲伊朗石油制裁豁免非常難

美國財政部長姆努欽 Steven Mnuchin 週日 (21 日) 表示，各國獲得對伊朗石油制裁的豁免將比奧巴馬政府時期更加的難，並駁回對油價可能上漲的擔憂，稱目前市場價格已經考慮到了可能的供應損失。

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。

於中東耶路撒冷的梅努欽表示，各國將不得不減少對伊朗石油的採購量，如欲獲豁免權，將對伊朗原油採購下調較 2013 年至 2015 年量少大約 20%。

梅努欽提道，「油價已經上漲，因此我的預期是石油市場已經預先將減產情況坎入目前價格。我相信這些信息已經反映在石油價格上」。目前離美國制裁的期限剩下約 2 週左右，有數據顯示伊朗的原油出口早已大幅下降。

然而，梅努欽堅持各國最終必須將伊朗原油的進口減少到零。他補充，「我預計 11 月份我們不會達到零，但我確實預計最終會達到零。目前已經有了非常大幅度的減少」。

雖然伊朗認為它可以抵禦美國制裁至川普任期截止所造成的嚴重經濟損失，但梅努欽預計制裁會對主要企業退出伊朗市場產生重大影響。「我們已經開始看到影響，我的期望是，一旦制裁到位，我們將看到更大的影響。未來 2 年內經濟下調幅度將會內非常大」。

SWIFT 銀行系統

梅努欽表示，美國財政部正在與比利時的金融信息服務 SWIFT 進行談判，該服務促進了世界上大部分的跨境貨幣交易，試圖將伊朗與網絡脫節。

華盛頓一直在向 SWIFT 施加壓力，迫使其將伊朗從該系統中切斷，就如 2012 年核協議一樣。儘管美國並未在 SWIFT 的董事會中佔多數，但川普政府可能會對 SWIFT 進行處罰，除非它與伊朗斷絕關係。

梅努欽表示，「我可以向你保證，我們的目標是確保通過 SWIFT 或任何其他機制內，不發生受制裁交易，我們的重點是確保制裁得到執行」。他也拒絕透露與 SWIFT 高層的談判細節。

不過，梅努欽表示，財政部將「盡快」確定允許處理人道主義資金交易的銀行。