能源盤後─OPEC預測近期油價跌 布蘭特跌破79美元 伊朗找原油買主

石油輸出國組織 OPEC 週四 (18 日) 表示，原油庫存增加以及美國產量增加，可能會在未來幾週內推動油價下跌。報告稱即將出現的「煉油廠需求的季節性減少，可能導致原油庫存增加」。

布蘭特原油期貨收低 0.73 美元，或 0.91% 至每桶 79.32 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.10 美元，或 1.58% 至每桶 68.65 美元。

美國汽油期貨價格收低 1.49% 至每加侖 1.888 美元。

天然氣收低 0.122 美元，或 3.67% 至每一千立方英尺 3.198 美元。

該報告稱，「美國原油產量上升的趨勢，可能成為未來幾週油價的利空因素」。

全球原油基準布蘭特原油價格週四 (18 日) 近一個月內首次跌破每桶 80 美元的門檻，數據顯示美國庫存意外上升。

在上個月的一次 OPEC 會議上，成員國討論了他們應該如何彌補即將被美國經濟制裁的伊朗石油出口量。OPEC 告稱，俄羅斯煉油廠的計劃維護可能會打擊莫斯科及其歐洲競爭對手的油價。

美國能源情報署 EIA 週三公佈，上週原油庫存增加了 650 萬桶，達到 4.164 億桶。

伊朗能源出口

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。

近日外媒傳，共有 2200 萬桶伊朗原油正跨海前往中國大連市，而通常兩國的原油貿易 1 個月份量僅 100 萬桶至 300 萬桶。

阿聯酋新原油等級

生產幾乎所有阿聯酋原油的阿布扎比國家石油公司 (ADNOC) 10 月份開始生產和出口新的原油級 Umm Lulu。

據了解，新的 Umm Lulu 原油等級將從海上油田 Umm Lulu 和 SARB 泵送。兩起油田起初的產量為每日 5 萬桶，而年底將成長至每日 12.9 萬桶，2023 年有望提高到每日 21.5 萬桶。

目前 ADNOC 已販售該品級原油給印度及南韓。