華爾街普遍認為美國期中選舉對股市影響有限

期中選舉可能是美國歷史上的關鍵時刻，但對美股而言可能並非那麼有意義。

政論界、民調機構和投資銀行大多同意民主黨有可能贏得眾議院，共和黨人有望繼續控制參議院。《CNN》預測，民主黨人將在眾議院贏得 17 席多數席位，但共和黨人將保持在參議院的微弱優勢。

華爾街認為，華府的兩黨僵局將阻止政府制訂新政策，保持現狀。來自期中選舉的分裂結果可能會使美國的財政、貿易和監管政策保持在既有的軌道上。

摩根士丹利分析師 Michael Zezas 和 Meredith Pickett 在致客戶信件中說：「分裂政府可能性越來越高，但對市場的影響有限。」

巴克萊也同意這個論語。該公司寫道：「民主黨贏得眾議院可能會導致政府陷入僵局。」「國會大概不會通過足影響市場的法案。」

英國脫歐和 2016 年美國總統大選證明投資人必須為意外做好準備。那些令人震驚的選舉結果在金融市場上產生了引人注目的驚人反應。

考慮到這一點，巴克萊警告說，民主黨的「藍色海嘯」不太可能同時贏得眾議院和參議院，而且這樣的結果對美股來說是「負面的」。

巴克萊認為，如果不再有減稅和放鬆管制政策，投資人情緒將面臨一連串可能提出的彈劾和調查案影響。

投行普遍認為，選舉結果對美股影響不大 （圖: AFP）

那麼貿易戰呢？

巴克萊表示，共和黨的敗選可能導致貿易方向大不相同。失去對國會的控制可能會迫使川普總統重新考慮他的保護主義。另一方面，巴克萊表示，國會的調查可能引發白宮對貿易採取「更具對抗性的方法」。

摩根士丹利認為，由於打壓藥品價格的風險增加，11 月的「藍色橫掃」將對製藥公司產生負面影響。但民主黨同時拿下參議院和眾議院對整個股市影響將是「中性」的。

另一方面，如果共和黨人保持對國會兩院的控制權，投資人可能會歡呼。川普的低稅減稅和放鬆管制的親商政策將繼續加強。

巴克萊稱這種情況「非常極端正面」，因為它會「強化」川普的美國第一口號並引發更多減稅政策。

但不能保證共和黨能夠制訂新版本的減稅法案，特別是因為財政保守派擔心聯邦政府的赤字激增。

摩根士丹利表示，擴大減稅措施可能會在前 5 年增加超過 5000 億美元的赤字，並對聯準會升息施加進一步壓力。

摩根大通基金 (JPMorgan Funds) 首席全球策略師 David Kelly 表示，「預算幾乎全被淘空」。「即使是最無恥的財政擴張主義者也無法證明目前能為經濟增加刺激措施。」

這聽起來像是一個挑戰。因為無論選舉結果如何，過去 10 年表明股市可以在共和黨和民主黨人之下茁壯成長。標準普爾 500 指數在過去 10 年中幾乎翻了 3 倍。

Kelly 說，「這個國家在政治上存在嚴重分歧。但你不應該讓政治立場影響你對投資的看法。」