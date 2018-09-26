民主黨如果期中選舉大獲全勝 市場將如何反應？

世界金融市場像個小媳婦一樣，既要擔心央媽的緊縮政策，但現在更要看政治的臉色。里昂證券（CLSA）股票策略師 Christopher Wood 認為，政治現在已經取代央行抓住了世界金融市場的方向盤。對投資者來說，政治的不確定性比央媽大多了。

11 月初舉行的美國國會中期選舉，將是川普總統的「期中考試」。據 FiveThirtyEight 公布的調查數據，從民調結果來看，民主黨有 76%-80% 的機率控制眾議院，共和黨則有 69%-72% 的機率控制參議院。

投資者不會拿錢開玩笑，他們的決定反應了共和黨的選情確實不容樂觀。交易員花真金白銀在選舉結果上下注，愛荷華電子市場顯示，民主黨將重獲眾議院控制權的機率為 64%。不過，民主黨要同時控制參眾兩院的機率僅為 14%。

如果民主黨拿下美國國會兩院控制權，對市場意味著什麼？ Christopher Wood 的觀點是：任何認為民主黨將控制兩院的人，都應該在選舉前減倉美股。為啥？

因為美國股市上漲和經濟加速的原因，是川普帶來的預期和改革，即稅改和放鬆監管。民主黨控制國會兩院，川普變成「跛腳鴨」，這些政策可能被徹底逆轉，而且川普還可能面臨被彈劾的現實威脅。

如果民主黨只拿下眾議院（這種劇情現在已經是基本套餐），在一定程度上也將對股市產生負面影響，因為這意味著美國政治將陷入僵局，川普政府未來兩年可能一事無成，財政政策上不會再有大動作；彈劾程序雖然不會成功，但也可能啟動來噁心川普。

貿易問題會怎樣？理論上來說，國會無權干涉總統的關稅職權。因此，無論選舉結果如何，川普都可以繼續在保護主義的道路上走下去。

有種分析認為，由於減稅刺激經濟，數據好看，股市屢破新高，企業和民眾也得到了實惠，因此共和黨人將獲勝。這顯然低估了轉折時期美國政治的複雜性和共和黨的尷尬處境。

一方面，共和黨淪落到需要提名川普這個年過 70 的「局外人」來參加 2016 年總統大選，而且川普普選票還輸希拉里 200 萬票，某種程度上已經說明美國現在的政治生態已經對共和黨非常不利。

其次，儘管川普有紮實的基本盤，但即使他使盡渾身解數，民意支持率依然無法再進一步，甚至有所萎縮。川普民意支持率 2017 年 1 月接近 48%，一年後跌至 38% 以下；（稅改落地）反彈數月之後 8 月底達到 43.7%，近期再度下滑，9 月中旬一度跌破 200 日行動均線，目前支持率在 42% 左右。

川普能否起到」母雞帶小雞「的作用，拉動共和黨的選情，這一點仍然存疑。而且，歷史經驗也顯示，美國總統所在的政黨幾乎總會在中期選舉中失利，自美國內戰以來 38 次中期選舉有 35 次都是這種結果。

第三，大多數選民對川普的減稅政策並不買賬。華爾街見聞此前提及，共和黨全國委員會委託進行的一項調查顯示，63% 的獨立選民認為川普稅改的最主要受益者是美國富人和大公司，而認為中產家庭受益的選民比例僅為 27%。這項調查的截止日期是 9 月 2 日，彭博獲得了調查結果。

調查還顯示，美國人普遍擔心川普稅改會以犧牲社保和醫保為代價，絕大多數選民認為共和黨希望減少在社保和醫保上的支出，「以便給企業和富人提供稅收補貼。」

儘管稅改有助於美國經濟增長，但數據顯示，今年 8 月，美國財政赤字上升至 2110 億美元，年增率幾乎翻了一倍，創下有記錄以來第五高的水平。