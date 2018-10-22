飛雅特克萊斯勒同意出售零件部門給KKR 交易金額傳逾70億美元

知情人士週日 (21 日) 表示，飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler) (FCA-US) 已同意將其高技汽車零件子公司 Magneti Marelli 部門出售給美國私募資金 KKR 旗下的康奈可株式會社 (Calsonic Kansei)(7248-JP) 公司，該交易將於週一 (22 日) 宣佈。

此次出售是 7 月剛上任的飛雅特 CEO Mike Manley 的第一個大型政策決定，他接任因病過世的長期傳奇 CEO Sergio Marchionne。

《彭博》引述一位消息人士報導，Magneti Marelli 是從事照明、動力總成和電子產品的專業多元化零件製造商，這次交易金額為 62 億歐元 (71.4 億美元)，不包括債務。

消息人士補充說，這是一次賣斷式交易，飛雅特和該公司最大股東 Agnelli 家族在交易完成後不再持有股份。至於其他交易協議的細節並未立即透露，Calsonic Kansei 和 KKR 也沒有發表評論。

《路透》9 月曾報導，Calsonic Kansei 這家日本汽車零組件製造商已自日本銀行業獲得約 50 億歐元的資金，以資助其收購 Magneti Marelli。

消息人士之前表示，KKR 於 2016 年自日產及其他股東手中收購 Calsonic Kansei，並已與飛雅特進行了數月談判，當時初步提出的 Magneti Marelli 收購金額是 58 億歐元。

該人士補充說，這筆交易 Calsonic 公司直接收購，以創造一個市值約 160 億歐元的全球汽車零組件巨頭，通過協同效應及擴大兩家供應商的客戶群來降低成本。

Marchionne 當初啟動了分拆該部門的計劃，計劃在 2019 年初之前將其股份分配給飛雅特股東。

然而，在 6 月的最後一次公開露面中，Marchionne 表示，如果 Magneti Marelli 的市值獲得「正確認可」，這項收購要約飛雅特仍然會「接受」。

飛雅特沒有公布 Magneti Marelli 的財報數字，Magneti Marelli 列在飛雅特的零件部門，與機器人專業公司 Comau 和鑄造公司 Teksid 列在一起。該部門擁有約 43000 名員工，業務遍及 19 個國家。

Magneti Marelli 經常被捧為收購目標，多年來飛雅特也一直向各方競爭對手和私募股權公司表達出售興趣，但到目前為止，由於潛在競標者提供的資金太少或者只對某些部分感興趣，因此協議仍然難以實現。

消息人士表示，飛雅特還傾向於出售給偏好單純的私募股權，因為這麼做可以限制該部門被拆解的風險。