英鎊大漲！傳梅伊準備對脫歐談判讓步 放棄愛爾蘭邊界主張

週六 (20 日) 《彭博社》報導，英國首相梅伊 (Theresa May) 準備對脫歐談判讓步，放棄愛爾蘭邊界的主張，消息傳出英鎊應聲大漲。

週六市場傳出英國首相梅伊準備對脫歐談判讓步，英鎊兌美元應聲大漲，一度觸及 1.3104，截稿前漲幅達 0.36%，暫報 1.3065。

英鎊兌美元應聲大漲，一度觸及 1.3104。(圖：investing)

歐盟布魯塞爾峰會期間，英國首相梅伊對歐盟提交英國脫歐協議後始終陷入僵局，主要原因就是出在「愛爾蘭邊界」議題上。

歐盟堅定其立場表示，英國脫歐後，要讓北愛爾蘭續享歐盟零關稅的優惠，建議歐盟與英國關稅界限要劃在英格蘭跟北愛間的海上，而非劃在北愛爾蘭與愛爾蘭的公路上。然而，梅伊與北愛的同盟保守黨議員認為，北愛爾蘭與英國實際上是一個國家，不能出現此特殊情況。

脫歐卡關至今，傳出英國政府出現重大政策轉彎，為解決愛爾蘭邊境的棘手問題，和避免推遲英國脫歐時程，梅伊已準備對此議題讓步。

該報導引述消息人士指出，梅伊和她的英國退歐團隊準備接納歐盟主張，認為北愛議題必須是開放式的，作為一種「持久性」的解決方案。新修正協議旨在讓整個英國都遵循歐盟海關規定，作為所謂「擔保」條款。北愛和英國間運輸的貨物也將會設定一些新的檢查。

一些分析師警示，切勿對這項報導過度解讀，因為新修正協議將會引發許多爭議，梅伊可能很難說服其黨議員支持此修正協議。

若新修正協議成真，後續值得關注的是，這將使英國最終無限期地遵守歐盟海關規則的可能性大增，雖然這是歐盟和許多企業所希望的結果，但很可能引發梅伊政府的政治危機。