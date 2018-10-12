媒體：梅姨暗示「歷史性脫歐協議」接近達成 英鎊創三周新高

據英國《金融時報》，英國首相特蕾莎 · 梅伊於當地時間周四晚間向內閣「近臣」小圈子做簡報，並表示「一項歷史性的脫歐協議接近達成」。

英鎊兌美元聞訊短線上漲逾 30 點，至 1.3247，創 9 月 21 日以來的三周新高。周四美股午盤前，英鎊曾受避險情緒影響，一度跌破 1.32 關口。

周四有傳言稱，由梅伊的歐盟事務顧問、英國首席脫歐談判官羅賓斯（Olly Robbins）率領團隊在布魯塞爾「接近達成一個突破」。一位接近談判的人士透露，梅伊從不會召集整個內閣並告知他們發生了什麼，從晚間梅對小圈子盟友做簡報的風格來看，「一個脫歐協議已算是技術上達成了」。

有聽取了簡報的內閣大臣表示，脫歐談判中最棘手的問題——有關北愛邊境的保障安排（backstop plan）接近達成解決。梅伊傳遞出的信號是，她打算接受歐盟的要求，即保障安排在脫歐過渡期執行期間，北愛爾蘭將暫時作為歐盟單一市場和海關聯盟的一部分。而整個脫歐協議將確保北愛與愛爾蘭之間不會出現硬邊境，但英國本土與北愛之間會增添一些過境商品檢查。

媒體稱，歐盟負責英國退歐事務的首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）也接近同意英國對保障安排的修正，即在不得不無協議脫歐時，將包括北愛爾蘭在內的整個英國都納入歐盟海關聯盟，同時加快談判更廣泛、全面的英國與歐盟貿易協議，以求不要出現北愛與愛爾蘭的海關硬邊境。

但英國談判團隊還面臨一個困境，即要不要在保障安排中寫入明確的截止日期，或者至少是一個客觀的標準來決定何時可以終止保障安排，以防英國「永遠被鎖定」在歐盟海關聯盟中。畢竟歐盟立場是：只要「有必要」，保障安排就應一直延續下去，至少北愛需要保留在海關聯盟。

據稱，梅伊已經接受了歐盟的要求，不會在脫歐協議中寫上明確的保障安排截止日期。但雙方達成共識後的協議措辭將暗示出，將英國整體保留在歐盟海關聯盟的措施是「有限的臨時安排」，目的是開創一條清晰的路徑達成最終的英歐貿易協議，儘量創造無摩擦貿易。

英國與歐盟的退歐談判上周五呈現重大進展，歐盟會更新脫歐草案，融合 30%-40% 的英國梅政府「契克斯（Chequers）退歐計劃」，將比歐盟與其他國家達成的任何自由貿易協定「更廣泛、更深入」。這版歐盟草案預計會採用模糊措辭，例如使用「邊境貿易儘可能無摩擦」等積極利多的語句，來幫助梅政府贏得國內議會投票，這說明雙方接近達成最終協議。

儘管梅伊獲得了聆聽簡報的內閣小圈子支持，其中包括環保部長 Michael Gove、退歐大臣 Dominic Raab、財長哈蒙德、外長 Jeremy Hunt 和商務部長 Greg Clark 等政府要員，而且前兩者還是著名的保守黨內疑歐派，但沒有到會的部分內閣成員表示憤慨，不排除下周辭職抗議。他們反對的理由不光是保障安排本身，還有能否明確寫清何時退出這一過渡期安排。

另外一大阻力隱憂也在浮現——就算梅政府與歐盟達成了脫歐協議，也不能確保通過英國議會投票。梅政府在國會的盟友北愛民主統一黨（DUP）黨魁 Arlene Foster 周四重申，明確拒絕北愛爾蘭在英國脫歐後繼續接受歐盟貿易規則監管的要求，毫不諱言在此問題上與梅政府存在分歧。

由於梅在脫歐公投後提前啟動大選，導致所在保守黨喪失議會多數席位，成為少數派政府，在投票事宜上不得不尋求北愛民主統一黨的支持。而不排除辭職抗議的內閣要員還有英國下議院議長 Andrea Leadsom，這位保守黨疑歐派大佬反戈，勢必增加達成這版脫歐協議的難度。