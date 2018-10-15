英脫歐陷入僵局 週一會議取消 期望壓週三歐盟會議

一些市場參與者原本認為可能最快可在本週宣布共識，但週末激烈的談判未能達成英國脫歐協議，使英鎊在雪梨早盤交易中下挫。

歐盟首席脫歐談判代表米歇爾巴尼爾 Michel Barnier 週日 (14 日) 在布魯塞爾會見英國代表 Dominic Raab 拉布後發了推文提到，「儘管採取了激烈的努力，一些關鍵問題仍未解決」，包括北愛爾蘭和愛爾蘭共和國避免硬邊界的問題等。

Michel Barnier 推文 / 圖：推特

之前由於對解決英國退歐僵局的希望增加，現貨英鎊從年初至 8 月份的低點 1.2662 上漲了 5%。英鎊兌美元下跌 0.5% 至 1.3085，為一週低點。

英鎊兌美元日線趨勢圖 / 圖：xe

英國首相梅伊 Theresa May 將於週三 (17 日) 與歐盟同行會面。一些外交官表示，週一歐盟各國政府的會議已經取消，週三領導人會面之前不會再進行談判。如果談判過程崩潰，各國領導們必須在計劃的 12 月聚會之前決定脫歐事項。

英國停留在歐盟關稅制度內的時間是梅伊目前最大的問題之一。親英脫歐的部長們表示如她無限期地將英國鎖定在歐盟內，就將辭職。同時，她還面臨著依賴議會投票的北愛爾蘭黨的反對票，他們提到不會接受北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間的邊界。

據了解，主要的問題仍然是如何避免在英國脫歐後，北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間的陸地邊界是否需要一個陸地上的海關邊界。一項建議是將英國臨時留在歐盟關稅同盟中，這意味著不需要對北愛爾蘭至愛爾蘭的貨物進行新的檢查。

談判成功或談判破局，英國脫歐只剩約 5 個月時辰，使各大企業開始緊張。

看漲英鎊觀點的風險包括領導人本週不同意英國脫歐條款，以及英國立法者未在今年晚些時候在議會批准和解。據報導，如果沒有找到解決愛爾蘭邊境難題的問題，北愛爾蘭的民主統一黨拒絕支持她的財政計劃。

英國和歐盟都加強了對談判失敗情況下的應急計劃。英國財政大臣哈蒙德 Philip Hammond 上週表示，在英國脫歐打擊經濟並需要干預的情況下，他正在準備政府的儲備金。