歐盟強硬施壓 義大利公債殖利率飆漲至四年新高

由於歐盟可能將駁回義大利預算案，圍繞義大利融資成本的擔憂再度燃起。

今日，反映該國借貸成本和市場信心的義大利 10 年期公債殖利率在歐盤時段曾升至 3.78%，為 2014 年 2 月以來高位。

義大利 / 德國 10 年期公債殖利率利差觸及五年半高位，擴大 4 個基點至 332 個基點。

義大利 5 年期 CDS 升至 292 個基點，創 2013 年 4 月以來新高。

義大利富時 MIB 指數一度跌 1.7%。其中，義大利銀行股全線急挫，富時羅素 (FTSE Russell) 編制的義大利銀行股指數跌至 2017 年以來最低。個股方面，義大利銀行 UBI Banca 跌 5.5%，Banco BPM 跌 4.7%，UniCredit 跌 3.4%。

義大利債市下跌也拖累歐洲債券普遍遭到拋售。10 年期西班牙債券殖利率觸及 2017 年 3 月以來的最高水平，上漲 10 個基點至 1.83％；葡萄牙 10 年期公債殖利率周五上漲 9 個基點至 2.11％；交易清淡的希臘 10 年期公債殖利率上漲 13 個基點至 4.5％。

利差方面，法國 / 德國 10 年期公債殖利率差觸及 5 月份來高位 42 個基點。10 年期西班牙、葡萄牙和德債殖利率差也擴大至 5 月份來高位。

周四，歐盟指責義大利預算「明顯偏離」歐盟規則，「特別嚴重地違反了預算政策義務」，在歷史上「前所未有」，並要求義大利政府在 10 月 22 日之前修改提案。這意味著歐盟下周可能拒絕義大利的預算提案。

前歐元集團主席 Dijsselbloem 周五接受 CNBC 採訪時指出，義大利的預算問題，恐怕會引發「內爆」，銀行體系將承受嚴重後果，但僅會使意國經濟受創，這場爆炸，不會蔓延至其他歐洲國家。Dijsselbloem 還表示，義大利必須自救，歐盟不會提供任何協助。

義大利計劃增加政府開支 2.7%，較歐盟規定的增加 0.1%，超出 2.6% 之多。此外，預算提案中，義大利將經過經濟周期和一次性措施調整的結構性赤字增加了 0.8%，而歐盟此前建議將該值降低 0.6%。