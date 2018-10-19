【華冠投顧】台股下周展開空頭反彈行情，漲價概念題材股可留意!

美股回跌 327 點，人民幣續貶，台股開盤走低 9762 點，一度重挫 191 點，之後大盤逐漸回神，跌幅收斂，終場下跌 34 點，9919 作收，收復 9900 點關卡，成交量 1247 億元，價跌量增格局，周線下跌 126 點，連三黑。

昨日事先提醒大家大陸股市領先破底了，台股危機尚未解除，大家仍要有危機意識! 今日受美股大跌影響，台股果然直接開低跳空下跌，並一度回測前低 9740 點，並守住。大盤開低拉抬，但漲價概念題材股，仍紛紛重挫! 包括國巨 (2327)，華新科 (2492)，禾伸堂 (3026)，智寶 (2375)，蜜望實 (8043) 以及環球晶 (6488)，嘉晶 (3016)，中美晶 (5483)，漢磊 (3707)，台勝科 (3532) 等股價跌幅 4%.～7%。焦點股: 晶圓大廠台積電 (2330) 下修今年營收成長至 6.5%，但對明年 7 奈米製程展望樂觀，但股價開低走高。大立光 (3008) 黑翻紅，漲 3.02%，收 3415 元，帶領台股收復 9900 點大關。其他康友 - KY(6452)、精華 (1565)、旭隼 (6409)、祥碩 (5269)、亞德客 - KY(1590)、億豐 (8464) 等高價表態，蘋概股的玉晶光 (3406)，瑞儀 (6176)、TPK-KY(3673)、穩懋 (3105)、宏捷科 (8086) 等跌深反彈。

大盤暴跌後經一周反覆打底，在美股重挫利空下，開低走高，下周起我們認為將會一波空頭跌深反彈行情，漲價概念題材股雖重挫，卻是下周反彈要角，可留意。

林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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