【日盛投顧】盤後分析－指數回測前低點9800點支撐



◆盤勢分析

1. 美國科技股重挫，周四亞洲股市承壓，台股早盤開低走低，指數一度失守 9800 點大關 (最低 9762.91 點)，但盤中隨亞洲股市逐漸回穩，台股跌幅收斂。終場加權指數下跌 0.35%，報收 9,919.26 點；OTC 指數收盤下跌 0.89%，表現相對弱勢。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長下影線的小紅 K 棒，月、季線下彎，中多格局轉弱。

(2) 量能：成交量擴至 1,247.25 億元，後續上漲宜放量。

(3) 技術指標：日 KD 指標底部黃金交叉、MACD 柱狀體走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 38.32 億元；外資 - 34.37 億元、投信 - 4.79 億元、自營 + 0.84 億元。

◆各族群普遍下跌，蘋概、跌深個股回神

1. 電子類股

(1)apple：XR 開始預購與 10 月 30 號 iPad、MAC 新品發表，3008 大立光、3406 玉晶光、2439 美律、6176 瑞儀、3673TPK、周五股震盪走高。

(2)PA：3105 穩懋股價幾近腰斬，受惠 XR 出貨在即，下周二召開法說，美系外資調高評等，目標價上看 170 元，周五股價開低走高，帶動 8086 宏捷科緩步上攻。

(3)IC 設計：8016 矽創 3Q18 營收優於預期，三大法人買超，股價延續周四持續上揚；3034 聯詠 TDDI 出貨維持暢旺，股價站穩年線。高速傳輸晶片 5269 祥碩，9 月營收創新高，股價底部轉強。

2. 非電子類股

(1) 生技：4144 康聯 - KY 收購重慶賽維與金華康潤，取得癲癇藥藥証，搶入中國 20 億人民幣市場商機，股價爆量漲停。4137 麗豐 - KY 營收走高，股價底部轉強。

(2) 航運：航運族群維持市場熱度，散裝進入短線整理，貨櫃 2609 陽明、2603 長榮維持上漲態勢。

(3) 鋼鐵：2027 大成鋼法人調高評等，股價連續兩日上揚；2069 運錩打入蘋果、華為供應鏈，配合新廠投產，股價高檔震盪。

