他拋公司撿 庫藏股回購成美企高層的「套現地」？

FANG 股高層和董事今年已經出售了價值 45.8 億美元的股票，預計 2018 年前 6 個月將拋售超過 50 億美元的股票，此一規模是創下了歷史新高。

FANG 股票為臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US)、及谷歌 (GOOGL-US) 等科技業龍頭股。

據了解，臉書的佐克伯 Mark Zuckerberg 就獨自拋售了 28.4 億美元價值的股票。FANG 股今年也都跑贏大盤，週一 (11 日) 也接近歷史高點。Netflix 今年股價即上漲約 88%，高於 S&P 500 指數的 4.1% 平均。

Netflix 股價日線趨勢圖

InsiderInsights 研究主管 Jonathan Moreland 提道，如果經營層拋售股票的狀況持續，這將顯示經營層對公司股價的中短期看法出現改變，這可能不利未來股價。Moreland 也舉例指出 2000 年的科技泡沫，也同樣是企業經營層「拋股套現」的時期。

美國證券管理委員會 SEC 委員 Robert J. Jackson 也於週一 (11 日) 對此事表示不滿，認為大量的庫藏股回購與管理層的拋售有所關聯，但美股企業經營層這種「拋股公司撿」的行為，並不觸及美國證交法。

分析了 2017 年宣布購入庫藏股的 385 間企業後，Jackson 發現企業經營層拋售的股票數量開始翻倍，從每日平均拋售價值的 10 萬美元至每日 50 萬美元。

庫藏股的購入會將企業的股票更加集中，導致股價上漲。Jackson 發現企業在宣布庫藏股前，股票較大盤劣 1.4%，但公布後平均股價優於大盤約 2.5%。