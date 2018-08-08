恒大暴漲原因有3 許家印用力回購「甕中捉鼈」空頭

中國恒大 (3333-HK) 繼昨 (7) 日大漲 21%、市值達港幣 3326 億元之後，今 (8) 日開盤，中國恒大跳漲 3.97%，截至發稿，報港幣 25.75 元，漲 2.183%。

圖：新浪財經

新浪財經援引市場分析，恒大股價暴漲歸功於以下 3 大原因：

一、業績靚麗、大跌後的恒大強勢反彈

恒大週一 (6 日) 發布財報預告，2018 年上半年稅後淨利潤年增 125% 以上，核心業務利潤較去年同期增長 100% 以上，淨負債率進一步大幅下降，從去年年末的 184% 大幅下降到 130% 以下。

恒大去年上半年淨利潤為 231 億，核心業務利潤為 273 億，據此估算其今年上半年稅後淨利潤超 520 億，核心業務利潤超 546 億，均創行業有史以來最高紀錄。此外，恒大淨負債率僅半年時間便大降 3 成。

此次恒大交出有史以來最好的半年業績，進一步鞏固「利潤王」的地位。

二、恒大符合入藍條件

恒生綜合指數季檢將於本週五 (10 日) 公佈，恒指公司的考慮重點是公司流通市值要夠大，成交要夠活躍，財政狀況要理想，而符合到以上條件的股份有安踏體育 (2020-HK)，申洲國際 (2313-HK)，融創中國 (1918-HK)，中國恒大，中生製藥 (1177-HK)，中國燃氣 (0384-HK) 等，市值均過港幣千億元，成交也活躍，財政狀況佳。

三、逼空效應再現，恒大做空率近 17%

雪球大 V 正合奇勝天舒昨 (7) 日表示，以往空頭做空恒大的理由，一是整體看空地產行業，二是個別看空恒大的高負債、三四線。如今恒大已經全國均勻佈局一二三四線，淨負債率降的 (一年半前 432%，一年前 240%，半年前 183%，現在 130%) 也比恒大世界 500 強排名升的 (前年 498 名，去年 338 名，今年 230 名，明年 100 名) 還快，空頭沒理由再看空恒大。

截至 7 月 27 日，恒大空頭持股 3.87 億股，做空額為港幣 85 億元，做空占流通股比重為 16.5%，屬於港股做空比重最高的幾隻個股之一。

此前恒大不斷進行回購，流通股減少，似乎要進行「甕中捉鼈」。7 月 23 日，中國恒大發佈公告，再度以港幣 1.2 億元回購 585 萬股。這是恒大 8 月內第 12 次出手，累計斥資港幣 30.98 億元進行回購，穩定股價、提振投資者信心。

隨著恒大股價大漲，許家印身家也水漲船高，個人身家再次突破 350 億美元，至 356 億美元，身家一日增 60 億美元，距離中國第二富豪馬雲只差 34 億美元，距第一富豪馬化騰只差 44 億美元。