陸股低開高走 上午收盤上證指數跌幅僅0.02%

大陸股市今日開盤受美股、亞股走低拖累，3 大股指跌逾 1%，但一行兩會罕見同時喊話穩定市場，幫助上證指數一度翻紅，但隨後受煤炭等類股回調影響，上證指數小幅回落。

截至午盤，上證指數報 2485.99 點，跌幅 0.02%，深成指報 7193.91 點，漲幅 0.09%；創指報 1221.95 點，漲幅 1.40%。

以類股來看，科技股成反彈先鋒，國產軟體、工業互聯網、計算機應用、區塊鏈等板塊漲幅居前，油品改革、燃氣水務、石油、海南、煤炭等板塊跌幅居前。

本週的最後一個交易日，中國人行 (PBoC)、銀保監會和證監會罕見同時向市場喊話，維穩市場意圖明顯。

人行行長易綱表示，當前股市估值已處於歷史較低水平，與穩中向好的經濟基本面形成反差。央行也正研究繼續出台有針對性的措施，緩解企業融資困難問題。

中國銀保監會主席郭樹清表示，加大保險資金財務性和戰略性投資優質上市公司力度，允許保險資金設立專項產品參與化解上市公司股票質押流動性風險。

中國證監會劉士余表示，證監會始終堅持以改革開放創新為主線，來穩定和提振市場信心。

英大證券首席經濟學家李大霄認為，一行兩會共同推出 9 大舉措共同維護市場穩定，聯合行動是 28 年以來首次，今天市場創下了 2449 點的新低後迅速翻紅，充分反映出政策組合拳的威力。上證指數在 2449 點附近構築政策底的概率也越來越高了。