台股盤後—大立光翻紅領軍 指數守穩9900點 成交擴增創本周最大量

台股今 (19) 日早盤受美科技股重挫影響，開盤跌破 9900 點關卡，一度摜破 9800 點支撐，下挫逾 190 點，惟盤中在台積電與大立光開低走高領軍下，大盤跌幅逐漸收斂，尾盤聯電、南亞科，及國泰金、富邦金等金融權值股獲買單敲進，指數終場下跌 34.47 點，以今日最高點 9919.26 點作收，成交量較昨 (11) 日擴增為 1244.15 億元，為本周成交量最大的交易日；周線則是已連 3 黑。

台股今日上市類股中，表現最強勁的為光電指數、漲幅超過 1.7%，其次為上漲 1.46% 的食品指數，其餘收紅的族群僅機電、造紙、百貨、鋼鐵、金融指數等，以傳產族群居多，其餘指數均收黑。跌幅最深的為汽車指數，下挫逾 2.8%，其次為油燃指數、下挫約 2.7%。

店頭市場今日上漲 0.89%、以 117.2 點作收，成交量為 210.6 億元。上櫃指數部分，收紅的族群僅鋼鐵與遊戲族群，其餘指數均收黑，又以電子零組件指數跌幅最重，約 1.9%，化工、文創指數分別以 1.8%、1.61% 緊追在後。

台積電今日股價受到美股掛牌的 ADR 收盤下挫約 2.6% 影響，開盤股價疲弱，早盤跳水維持 2% 左右跌幅，午盤跌幅收斂，在平盤附近上下震盪，終場小跌 0.21%，以 236 元作收；股王大立光則是開低走高，早盤跌幅一度超過 3%，並回測前波低點，惟盤中由黑翻紅，站回 3400 元關卡，終場上漲逾 3%，以 3415 元作收，站回五日線。

市場憂心美中貿易戰衝突擴大，使遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價跌勢加重，台塑四寶今日股價同樣走疲，除南亞外，三寶股價續探波段新低，台塑力守 100 元整數大關，終場收在 103 元，以平盤作收；台化雖向 110 元關卡靠攏，終場僅小跌 0.44%、以 113.5 元作收；台塑化跌破 120 元關卡，下挫 2.85％，收在 119.5 元，創波段新低價。

被動元件族群今日股價再度拉回，又以奇力新跌幅最重、重挫逾 8%，華新科、禾伸堂下挫逾 7%，國巨、智寶下跌超過 6%。

受到大立光逆勢翻紅激勵，光學鏡頭族群午盤後也陸續走揚，玉晶光大漲近 5%，亞光、佳凌上漲逾 2%，今國光也上漲超過 1.3%。

分析師指出，今日台股表現兩極，與指數較有連動關係的台積電等權值股，均出現開低走高現象，顯示政府可能出手護盤；另一方面，被動元件與矽晶圓族群仍處弱勢，顯示內資信心仍未回籠，政府拉抬權重高的個股，雖能避免指數不破底，但盤面氣氛仍偏空，須提防中小型股出現多殺多賣壓。

分析師認為，大盤要明顯轉強，還是得突破 10/11 重挫的長黑 K 高點，才會出現明顯止跌訊號，短線大盤仍有政府出手護盤，但長線還是得看外資，若美股持續大跌、外資持續偏空，就算政府護盤力道也不足。