【大行報告】中泰證券：不同機構於投資金融債方面有固定偏好

中泰證券發表研報指，商業性金融債則包括商業銀行債、商業銀行次級債、保險公司債、證券公司債、證券公司短期融資券和其他金融機構債。

從當前存量上看，比重最大的商業性金融債為商業銀行次級債。而對於商業銀行普通債，2015年以來，其發行主體主要以股份行和中小銀行為主，發行評級集中於AAA和AA+，發行期限短期化，以3Y為主，清償順序靠前，同時具備無抵押、無質押、無擔保、無附加條款等特點。對於商業銀行次級債券，是指商業銀行發行的、本金和利息的清償順序列於商業銀行其他負債之後、先於商業銀行股權資本的債券。對於保險公司債，其實質是保險公司債務性資本工具，其功能類似於商業銀行次級債，期限結構基本是5+5Y，具備贖回、調整票面利率等條款，保險公司債的發行利率要低於商業銀行次級債，從而在配置價值上商業銀行次級債更勝一籌。對於證券公司債，多樣性更強。

從投資價值上看，首先，證券公司債的多樣使其適用性最好，較高資質的證券公司發行的次級債在短債中配置價值最高;其次，商業銀行和證券公司次級債的利差最值得關注;再次，“營改增”後，稅收差異在商業性金融債中並不明顯;然後，各類機構投資不同金融債在資本佔用方面存在較大差異。

具體而言，對於商業銀行，商業銀行普通債佔用風險資本的比例是25%，商業銀行次級債、保險公司債、證券公司債的佔用比例一致，為100%。對於保險公司，投資債券對保險公司償付能力的影響主要由基礎因子和特徵因子決定，保險公司資本補充工具則更具性價比。對於證券公司，AA級商業性金融債對於證券公司的價值更加明顯。

最後，在投資偏好方面，金融機構間依舊相互持有債券的現象，使得不同類型機構的持有偏好相對固定，其中，值得注意的有兩點：一是資管新規後，銀行資管對商業銀行次級債態度有所謹慎，且商業銀行次級債的發行也趨於市場化，使其配置價值凸顯，推薦負債穩定的配置型機構持有。二是對於保險公司而言，證券公司次級債並不在保險公司的投資範圍當中，如果對償付能力要求更為嚴格的保險公司可在短久期債券中優先考慮商業銀行普通債。