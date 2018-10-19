盤前財經大事搶先讀2018年10月19日

今日操盤前瞻

中國公布 Q3 經濟成長率

日本公布 9 月通貨膨脹率

新股掛牌：上海商銀

法說會：達新、公準

股東會：年程、鴻翊

蘋果邀請函已寄出！10 月 30 日發布會 iPad、Mac 新品揭密

蘋果 (AAPL-US) 將於美東時間 10 月 30 日布魯克林音樂學院的霍華德吉爾曼歌劇院，舉行第二場秋季發布會，週四 (18 日) 已向媒體發送邀請函，外界預計將推出新版 iPad Pro 和 Mac 產線新品。閱讀全文...

〈台積電法說〉三降全年成長目標 ADR 一度下跌逾 2%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (18) 日召開法說會，三度下調全年展望，估今年美元營收可望成長 6.5%，較上季法說預估的 7-9% 略為下調，不過對未來 5 年看法仍正向，預期每年都可成長 5-10%，晚間美股掛牌的 ADR 開盤，盤中一度跌逾 2%，明日台股開盤，股價恐仍面臨不小反壓。閱讀全文...

金管會嚴管洗錢防制 近三年對金融機構開罰 8916 萬元

應洗錢防制與打擊資恐，金管會加強對金融機構的監理，金管會今 (18) 日公布，從 2016 年到今年 9 月為止，包括銀行、保險與證券業開出的罰緩金額共 8916 萬元。以產業類別來看，銀行近三年遭罰 8296 萬元，保險業與證券業分別被罰 560 萬元、580 萬元。閱讀全文...

上市櫃掀減資潮 金管會統計：今年減資規模達 635 億元

鴻海今年大規模減資引起市場矚目，但根據金管會統計，上市櫃公司減資金額有攀升趨勢，今年以來，減資規模合計達 635 億元，創近年新高。金管會統計資料顯示，2016 年上市櫃公司辦理減資金額規模共 173 億元、去年減資金額降至 153 億元。閱讀全文...

美庫存意外大增 油價跳水跌破 79 美元

美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，截至上週，美國原油庫存大增 649 萬桶，較預期高出 3 倍左右；受此消息影響，今 (18) 日國際油價走跌，盤中跌破每桶 79 美元。由 EIA 資料可得知，截至上週，美國原油大增 649 萬桶，較分析師預估值高出約 3 倍，連續第 4 週呈現正成長。閱讀全文...