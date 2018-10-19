台積電南京廠低調舉辦量產儀式 「四大天王」誰出席？

《麻省理工科技評論》中文網昨 (18) 日報導，台積電 (2330-TW) 南京廠將於 10 月 31 日首次舉行開幕暨量產儀式，海思、聯發科、紫光展鋭、比特大陸等數十位重要客戶將親臨這場晶片盛會，據傳將由董事長劉德音或總裁魏哲家代表出席。

該報導指出，南京廠將於 31 日舉行開幕暨量產儀式，原訂創辦人張忠謀、董事長劉德音、副董事長曾繁城、總裁魏哲家等台積電四大天王將蒞臨出席並盛大舉辦，但最終考量到產業氣氛趨於保守，決定轉為低調，據傳將由董事長劉德音或總裁魏哲家代表出席。

南京投資案是台積電服務全球客戶布局的一環，台積電於 2016 年 7 月 7 日舉行動土典禮，斥資近 30 億美元 (約新台幣 900 億元) 打造這個位於浦口經濟開發區的 12 吋廠，以生產 16 奈米 FinFET 工藝技術，初期產能被比特大陸包下。

台積電決定將 12 吋廠的高端工藝技術落地南京，轟動中國半導體界，更帶來上百家合作夥伴跟進駐點，成功助力南京成為「晶片之城」。而今年量產的 16 奈米工藝，有利於提前搶食龐大中國晶片商機。

由於客戶需求強勁，南京廠早在 2018 年第二季就進入量產，從動土到量產僅花了 20 個月，展現台積電的超高效率。第 1 期單月產能為 2 萬片 12 吋晶圓，預測未來單月產能可能提高至 6 萬片。

大陸半導體產業正處於起飛階段，台積電加入能促進良性競爭，加速整個上、中、下游半導體生態鏈更為健全。

事實上，10 月底南京將有兩個盛大儀式登場，除了 31 日台積電開幕儀式，30 日也將舉行南京 OIP 技術論壇，該論壇今年在中國南京外，荷蘭阿姆斯特丹，以及美聖塔克拉拉等三地舉行。南京場次的 OIP 技術論壇是亞洲唯一場次，由台積電技術發展副總侯永清主持。