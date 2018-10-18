大摩：匯控第三季稅前盈餘年增26% 重申增持評級

摩根士丹利發表報告表示，匯豐控股 (0005-HK) 將於 10 月 29 日公佈今年第三季財報，估計匯控季內稅前盈餘 58.19 億美元，與 2017 年同期的 46.2 億美元相比，年增 26%，季跌 2%，預計其今年第三季經調整除稅前盈餘 60.12 億美元，年增 10%，季跌 2%，每股盈餘預測 0.18 美元，年增 25%，較第二季倒退 10%。

大摩重申對匯控「增持」投資評級。截至今 (18) 日發稿，匯控跌 0.54%，報港幣 64.45 元。

圖：新浪財經

該行預計，匯控今年第三季總收入共 140.06 億美元，年增 8%，季增 3%，預計淨利息收入 79.8 億美元，年增 12%，季增 5%，預測其淨利差 (按平均各戶戶口計算) 升至 2.34%，年升 19 個基點，季升 12 個基點。

該行預計，匯控上季淨手續費及傭金收入 32.89 億美元，年、季均升 1%，預計其有形股本回報率 (ROTE) 升至 10.6%。

大摩估計，匯控第三季旗下零售銀行及財富管理業務，經調整稅前盈餘年增 8% 至 18.41 億美元；工商金融業務經調整稅前盈餘年增 18% 至 19.36 億美元；環球銀行及資本市場業務經調整稅前盈餘年增 1% 至 15.5 億美元，預計其私人銀行業務經調整稅前盈餘年增 1% 至 5600 萬美元。

該行還估計，匯控旗下香港地區第三季收入，年增 16% 至 46.85 億美元，預計英國業務收入與去年同期持平，至 34.84 億美元，預計亞洲 (剔除香港) 業務收入年增 4% 至 26 億美元。