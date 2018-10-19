興業太陽能(00750-HK)優先票據付款違約 並導致若干銀行信貸交叉違約

興業太陽能(00750-HK)公布，1.6億美元2018年到期年息6.75%的優先票據連同應計及未付利息已於10月17日到期及應贖回。至昨日，該公司尚未支付2018年年票據有關之到期金額(付款違約)，付款違約亦已導致9.3億元2019年8月8日到期年息5%的可換股債券及2.6億美元2019年到期年息7.95%的優先票據，以及連同2018年票據及2019年可換股債券之違約事件。2019年可換股債券及2019年票據項下之違約事件不會導致自動加快該等證券之到期。付款違約亦導致該集團若干銀行信貸項下之交叉違約。

該公司主席及高級管理層團隊已開始接洽其債權人以穩定現時狀況， 並將繼續展開透明對話旨在盡快就付款違約與銀行信貸之交叉違實施一致共識的解決方案。

該公司高級管理層團隊正檢討現時狀況並正考慮應對此狀況之一系列解決方案。特別是該集團一直積極尋求合適機會並商討可能出售其若干太陽能電站及其他資產。此外，該集團亦正探索一系列其他解決方案，可能包括新債務或股權融資及債務重組。該公司將於適當時候刊發進一步公告以知會股東、債務證券持有人、其他持份者及潛在投資者最新資料。

該公司發行之股份及債務證券(代號：5790及5372)已於10月15日起暫停買賣，並仍將暫停買賣直至另行通知。2018年票據(代號：5292)於到期時已自動退市。