這3大主因 北水6個交易日砸33.4億掃進匯控

無懼外資拋售，北水頻頻透過港股通掃進匯豐控股 (0005-HK)，10 月進場規模更有加大跡象，單單 6 個港股通交易日內已錄港幣 33.4 億元淨買盤。

截至今 (16) 日發稿，匯控報港幣 65.25 元，上漲 0.77%。

圖：新浪財經

為何北水與外資近來取態截然不同？《香港經濟日報》綜合各界分析，其主因有 3 大方向：(1) 分散大陸資產風險。(2) 看好中長線價值。(3) 股息率吸引。

匯控股價年內已挫約 14.6%，股息率亦已由不足 5%，回升至去年 6 月以來最高水準的 6.1%，惟仍未追上 2016 年「英國脫歐公投」期間的逾 8%。

買入匯豐的大陸投資者中，平安資管屬中流砥柱。據港交所資料顯示，港股通 (滬) 目前持有匯控約 6.8% 股權，按 2 月 9 日的股權披露，平安資管持有 12.5 億股匯控股份，占其股權近 6.2%。

由於按例超逾 1 個百分點的權益變動才須披露，平安資管其後未進一步披露持股狀況，即其持倉未有大幅變動，除非平安資管另外透過 QDII 等途徑掃貨，否則目前應繼續成持有最多匯豐的港股通參與者。

平安資管作為平保旗下資產管理公司，管理資產規模近人民幣 3 兆元，出海配置資產自有攤分地區風險的需求。隨著中美角力不斷升溫，市場對中國經濟發展前景已有憂慮，加上大陸正處去槓桿，各行各業均受影響，若只買大陸股票，明顯未能攤分地區風險。而匯豐的業務遍佈全球，大陸投資者持有其股份正可分散風險，避免組合內每檔股票之間的關聯性過高。

同時，港股估值通常比 A 股低，而匯豐股價連番走低後，市帳率已回落至約 1 倍，加上股息率逾 6%，即使該股短期受到宏觀風險拖累，中長線來看仍有一定吸引力。

值得注意是，被視為無風險利率 (risk-free rate) 的美國 10 年期債券殖利率上週起衝高至 3.2%，若其趨勢持續，匯豐股息率或需進一步上揚，才能吸引資金進一步湧入。